Para quem acompanha o trabalho de Cata Vassalo, sabe que a coleção Utopia - composta por peças statement como joias, toucados, brincos, pulseiras, anéis e clutchs - é um dos lançamentos mais aguardados da marca portuguesa.

Decidida a assinalar este momento com um evento à altura, a joalheira - que sempre se destacou pelas suas criações arrojadas onde more is more - resolveu criar o Utopia by Cata Vassalo: um evento repleto de glamour onde realidade e imaginação se cruzam dentro e fora da passerelle.

"Um espaço criativo, onde personalidades conhecidas, quer sejam atrizes, influencers ou modelos desfilam adornadas de peças feitas 100% à mão, para homens e mulheres de todas as idades", refere a marca, em comunicado, sobre o conceito deste projeto que passou do sonho a realidade em 2023.

Depois do sucesso da sua primeira edição, Utopia by Cata Vassalo regressou em 2024, desta vez ao Convento do Beato, com o tema 'Watch Me' que escondia uma mensagem subliminar: mostrar ao mundo que nada é impossível.

"Watch Me é sobre quebrar barreiras. Sobre manequins que afinal são pessoas. Sobre ter a desfilar personalidades que tradicionalmente nunca iriam desfilar para uma marca. Sobre sonhar e tornar real. Sobre sinergias entre marcas e talentos. Sobre trabalho, minuciosidade e dedicação. Sobre criatividade. Sobre o talento português em tantas áreas", adianta.

O resultado final dessa noite, e de longos meses de trabalho, pode agora ser visto num documentário com o mesmo nome e onde, ao longo de 76 minutos, os fãs da marca portuguesa vão poder acompanhar o processo criativo praticamente do zero.

"O documentário foi gravado em 2024 e conjuga todos os momentos gravados live do desfile, intercalados com os bastidores de um ano de trabalho manual de criatividade, joalharia e têxtil de 12 Mulheres que compõem a marca Cata Vassalo. Leva-nos ainda aos bastidores do evento, à azafama de quem faz acontecer, atrás das luzes, do som ou da ação. Não tem apenas o objetivo de relatar um processo ou um evento mas sim de mostrar que é possível ir mais além, que uma marca portuguesa nascida há 12 anos pode voar e tocar públicos diferentes noutras partes do mundo", conclui.

O documentário "Watch Me", que esteve em exibição nos cinemas portugueses, já está disponível na Amazon Prime em Portugal, Espanha e Reino Unido.