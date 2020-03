O Makeup Museum (Museu da Maquilhagem) anunciou que a Nordstrom comercializará a loja de lembranças do museu a partir do dia 1 de maio de 2020, a estreia oficial da exposição imersiva "Pink Jungle: 1950s Makeup in America" referente aos anos 50.

Uma grande variedade de artefactos, incluindo o compacto Creme Puff de 1959 da Max Factor, os cremes Erno Laszlo e os tratamentos da coleção pessoal de Marilyn Monroe, e muito mais, vão estar em exibição na galeria do museu dedicada à década de 1950.

A loja promete uma experiência única de compra, com produtos para fazer o perfeito "cat eye", itens essenciais para arrasar na passadeira vermelha, fragrâncias icónicas e uma curadoria de batons vermelhos ao lado de uma variedade de "tote bags", tudo com design exclusivo do museu.

Como parte da parceria, as lojas da Nordstrom nos principais mercados darão aos clientes a oportunidade de comprar produtos temáticos do Makeup Museum relacionados com a história da maquilhagem e seu impacto contínuo na sociedade.