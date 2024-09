Está prestes a ser inaugurada mais uma edição de "A Arte Chegou ao Colombo". Este ano, a mostra cruza moda, história e arte, e que vai transformar a Praça Central do Colombo num autêntico museu.

Intitulada "Carry me - 100 Anos de Malas", a exposição vai contar a história das malas, desde 1920 até aos dias de hoje e vai reunir exemplares de marcas de luxo que dão a conhecer a evolução do seu design, bem como as personalidades que popularizam a sua utilização, tornando-as icónicas, como Jackie Kennedy ou a Princesa Diana.

Depois de ter percorrido Museus de Arte por todo o mundo e vinda diretamente do Ostergotlands Museum, na Suécia, para a sua estreia em Portugal, a exposição é de entrada livre e fará parte da agenda cultural da cidade de Lisboa entre 10 de setembro e 25 de outubro, das 10h00 às 24h00.

A inauguração está agendada para terça-feira, dia 10 de setembro, pelas 17h00 e contará com a presença do cocurador Alex Susanna e do embaixador, em Portugal, o estilista Valentim Quaresma.

Malas icónicas dos últimos 100 anos vão estar em exposição este mês no Centro Colombo créditos: Divulgação

Organizada pelo Centro Colombo em colaboração com a Expona – Museum Exhibition Network, “Carry Me” dá aos visitantes a oportunidade de seguir a cronologia das malas, desde as suas origens funcionais até se tornarem status de ícones de moda, nos séculos XX e XXI, ao longo de quatro núcleos.

O primeiro núcleo será dedicado ao período compreendido entre 1920 e 1940, sob o mote "Nova Mulher, Novas Ideias", enquanto a seguinte revela o estilo que esteve em destaque de 1950 a 1960, sublinhando o "Novo Visual".

No terceiro grupo será possível ver de perto ícones de duas décadas: a de 1970, considerada a "Do Mau Gosto", e a de 1980, percecionada como a "Dos Yuppie".

O último ponto da visita incide entre 1990 e 2020, numa sala intitulada "A Digitalização Transforma o Mundo".

Dos exemplares emblemáticos que marcaram cada década, fazem parte, por exemplo, a mala "Kelly" de Hermès, popularizada por Grace Kelly, e a "Chanel 2.55", um símbolo de elegância intemporal.

Além de peças clássicas, a exposição destaca inovações como a Fendi Baguette, um marco das "It-bags" dos anos 90, e o Chiquito de Jacquemus, uma recente tendência que reinventa a funcionalidade das malas contemporâneas.

Porque a moda também é arte, esta é uma experiência para todos os que se interessam pela história e evolução dos objetos que fazem parte do quotidiano e um convite para descobrir de que forma as malas refletem as transformações culturais e sociais do último século.

Com curadoria de Marjo Riitta Saloniemi, Günther Fulterer e Alex Susanna, a exposição é

apresentada através de um projeto arquitetónico concebido pelo Diogo Aguiar Studio. O conceito

criativo e a produção executiva ficaram a cargo da State of the Arte (SOTA) e a direção criativa multimédia foi assumida pela We Are Interactive.

A exposição está integrada no "A Arte Chegou ao Colombo", um projeto pioneiro deste centro comercial que nasceu, em 2011, da vontade de divulgar e promover a interação com a arte de forma livre e acessível a todos.

As exposições promovidas por esta iniciativa, entre as quais se encontram "Leonardo da Vinci – Experiência de Arte Imersiva" ou "100 Anos de Nadir Afonso", já foram visitadas por mais de 1 milhão de pessoas.