Uma estadia. Aproveite para uma escapadinha ao Oeste com desconto incluído

A 30 minutos de Lisboa, o Dolce Campo Real Lisboa convida a desfrutar dos fins de semana de setembro, com um bónus de 15% de desconto em estadias iguais ou superiores a duas noites, num local aberto a toda a família, animais de estimação (até 25 kg) ncluídos, e atividades para todos os gostos. Ou então, simplesmente descansar.

Aos sábados há aula de yoga, às 9h15, e se o tempo colaborar, pode ainda aproveitar uma das piscinas. Senão, há um circuito de águas a experimentar ou animação para os mais novos no Welly Kids Club.

Para o jantar, no restaurante Grande Escolha esperam pratos de inspiração regional e internacional criados pelo Chef Hugo Santos.

Aos domingos, o célebre brunch faz as honras, entre as 12h e as 15h30 com opções como rosbife, quiche lorraine ou ceviche de peixe, complementados por saladas e buffet de bowls, além de uma seleção de padaria e pastelaria, queijos e charcutarias, estação de showcooking de ovos e grelhados.

Para mais informações visite o site www.dolcecamporeal.com. As reservas podem ser feitas através do email reservations@dolcecamporeal.com ou do número +351 261 960 900.

Uma atividade. Vamos vindimar enquanto é tempo?

Casa Relvas Programa de vindimas Casa Relvas créditos: Divulgação

Sem dia marcado, às terças, quintas, sextas e sábados de setembro, a Casa Relvas, abre as portas da Herdade de São Miguel, em Redondo, no Alentejo, e convida à participação na vindima.

O programa começa às 11h com a vindima manual, onde vai ser possível aprender a tratar de cada cacho, assim como desfrutar de um passeio pela vinha. Conhecer melhor a envolvente, o terroir, a influência do clima, identificar castas, ou seja, tudo o que envolve a arte de fazer vinho onde não falta a tradicional pisa a pé no lagar, são alguns dos passos do programa.

Conte com uma duração aproximada de cinco horas. No final guarde-se para uma prova de vinhos ou um almoço com pratos típicos da região, harmonizado com vinhos da Casa Relvas.

A reserva do programa de vindima deve ser feita com um mínimo de 72 horas de antecedência através do email enoturismo@casarelvas.pt. Os grupos devem ser constituídos por um mínimo de quatro pessoas e máximo de 20.

O valor é de 70€ por pessoa, sem almoço, e de 110€ por pessoa, com almoço. Inclui a oferta de um ‘kit vindimas’ (uma t-shirt e um chapéu).

Uma festa. Por que não uma prova de vinho do Porto, depois de uma pisa a pé?

Vieira de Sousa Adega Vieira de Sousa créditos: o Revelador

Mais a Norte, e apenas neste fim de semana, a Vieira de Sousa, representada pelas irmãs Luísa e Maria, convida para pisa a pé e prova de vinhos na adega da casa mãe, a propósito da XII edição da Lagarada Tradicional de Celeirós do Douro, evento organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa, Junta de Freguesia de Celeirós do Douro e Associação Douro XXI.

Além de se celebrar uma atividade muito importante na região, esta é também uma forma de celebrar o mês em que que foi demarcada a Região do Douro e instituído o Dia do Vinho do Porto, ambos no dia 10.

O programa de dia e meio, começa no dia 14, às 15h, e dia 15, às 10h30. Um dos pontos altos é a “Entrada aos Lagares”, momento em que os visitantes são convidados a entrar nos tradicionais lagares de granito para pisarem as uvas a pé. O convite da Vieira de Sousa é para se estar na adega, junto ao Largo da Capela, pelas 16h30, no sábado, ou pelas 18h30, no domingo. O acesso a todo o evento é de entrada livre, sendo a participação nesta atividade gratuita e sem inscrição obrigatória.

A adega Vieira de Sousa vai estar aberta entre as 15h e as 21h, ao longo destes dois dias, para dar a conhecer a história da família, que produz vinho há cinco gerações. Há ainda a possibilidade de degustação de alguns dos vinhos Douro e Porto do portefólio da marca. Para tal, é necessário adquirir-se o copo oficial do evento, que pode ser comprado na adega ou em pontos de venda espalhados pela aldeia. Os vinhos vão estar à venda a copo e à garrafa, para consumo imediato ou para levar para casa.

No programa das festas há ainda lugar para gastronomia, animação de rua e música pela noite dentro.

Uma refeição. Um brunch solidário para compor o fim de semana

Brunch em Família no Hotel Real Palácio Brunch em Família no Hotel Real Palácio créditos: Divulgação

Setembro marca o regresso do Brunch em Família no Hotel Real Palácio, em Lisboa, mas desta vez com domingos solidários. No mês da sensibilização para a oncologia pediátrica, representado pelo laço dourado, o brunch vai ter três edições especiais, nos domingos, em que 10% do valor reverte a favor da Fundação Rui Osório de Castro para apoiar crianças na luta contra o cancro.

A iniciativa solidária vai contar com a criação de desenhos e mensagens personalizadas que simbolizem o apoio à causa, com a ajuda de animadoras que vão dinamizar este momento entre pais e crianças. Esta é uma forma de as famílias ficarem a conhecer melhor as dimensões da doença oncológica, assim como o trabalho da Fundação.

O Brunch em Família mantém a seleção de doces e salgados, com scones, brioches, mini pastelaria e pães regionais, fruta fresca, compotas caseiras, panquecas e outros petiscos assim como sobremesas. Há um novo formato de show cooking de massas e risotos, preparado pelo Chef Rafael Queijeira.

A refeição é servida entre as12h30 e as 16h, com um valor de 28€ por pessoa (bebidas não incluídas). As crianças até aos dois anos não pagam e entre os três e os 12 anos têm 50% de desconto. Recomenda-se a reserva pelo telefone +351 21 319 95 00 , pelo e-mail mafalda.torres@realhotelsgroup.com ou online.

Uma exposição. “CARRY ME – 100 Anos de Malas” com peças icónicas e visitas guiadas

Uma exposição. “CARRY ME – 100 Anos de Malas” Interior da exposição “CARRY ME – 100 Anos de Malas” créditos: Divulgação

Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Jacquemus, Prada e Whiting & Davis. Estas são as marcas de luxo representadas na exposição “CARRY ME – 100 Anos de Malas”, que além de refletir a história das malas, reflete também a história da sociedade.

Patente na Praça Central do Colombo, no Piso 0, em Lisboa, até 25 de outubro. A entrada é livre e haverá duas datas, por mês, com visitas guiadas, igualmente gratuitas.

Numa estrutura semelhante à de uma galeria de arte, é contada a história das malas, desde 1920 até aos dias de hoje, através de exemplares de marcas de luxo, que dão a conhecer o progresso do seu design, bem como as personalidades que popularizam a sua utilização, tornando-as icónicas.

Dos exemplares emblemáticos que marcaram cada década, fazem parte, por exemplo, a mala “Kelly” de Hermès, popularizada por Grace Kelly, e a “Chanel 2.55”, um símbolo de elegância intemporal. A par das peças clássicas, a exposição destaca inovações como a Fendi Baguette, um marco das it-bags dos anos 1990, ou o mais recente Chiquito, de Jacquemus.

Além de poder ser vista de forma livre, todos os dias, entre as 10h e a meia-noite, a primeira visita guiada a “CARRY ME – 100 Anos de Malas” está agendada já para este domingo, 15 de setembro, às 11h, sendo limitada a 20 participantes. Para ter esta experiência, é apenas necessária a inscrição no site do Centro, onde cada pessoa pode reservar até quatro vagas. A seguinte acontece ainda este mês, no dia 28, sábado, no mesmo horário. Já em outubro, também às 11h, as visitas guiadas terão lugar nos dias 13 e 25.

Com duração máxima de uma hora, estas visitas são feitas por Fabrícia Valente, que, entre outros projetos, desenvolveu a curadoria artística da exposição “Amor Veneris”, e trabalha em Mediação Cultural no MAAT, no Museu Coleção Berardo, no CCB, e na State of the Art (SOTA).

Com curadoria de Marjo Riitta Saloniemi, Günther Fulterer e Alex Susanna, a exposição é apresentada através de um projeto arquitetónico concebido pelo Diogo Aguiar Studio. O conceito criativo e a produção executiva ficaram a cargo da State of the Art (SOTA) e a direção criativa multimédia foi assumida pela We Are Interactive.