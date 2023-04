Depois de abrir a primeira loja outlet em Portugal no Freeport, na região de Lisboa, a icónica marca francesa Longchamp estreia a sua presença no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, com uma loja 100 m2.

“Temos vindo a percorrer um importante caminho para a criação de um espaço comercial onde os nossos visitantes se sintam bem acolhidos, na construção de uma experiência diferente da esperada num espaço comercial.” Começa por explicar Jorge Pinto Fernandes, Portugal Business Director da VIA Outlets Portugal, em comunicado. “Mas claro que não se trata apenas de desenvolver novos projetos, como também temos de estar focados em ter connosco as marcas mais reputadas e procuradas por quem nos visita. Estamos empenhados em ter uma oferta verdadeiramente diferenciadora e de qualidade”, concluiu.

Esta abertura junta-se assim a outras novidades que têm vindo a ser anunciadas pelo outlet, como a remodelação e ampliação da loja da Guess, a reabertura da Levi´s, que é também a maior da Península Ibérica, e o regresso da New Balance.