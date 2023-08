Se é fã de cor e padrões e nunca ouviu falar na La DoubleJe, na sua próxima passagem pelo Algarve não deve deixar de conhecer, ao vivo e a cores, as propostas da marca italiana.

Famosa pela sua irreverência, design vintage, estampados vibrantes e coloridos, a marca está agora presente em Portugal - ainda que durante um curto período de tempo - na Fashion Clinic do Quinta Shopping.

Todos os visitantes deste espaço comercial, localizado no interior da Quinta do Lago, vão poder descobrir os diferentes segmentos da La DoubleJe na loja pop up que vai estar aberta ao público até dia 22 de agosto.

Aqui incluem-se tanto propostas de cerimónia e beachwear para mulher, como uma linha de homeware, batizada de Napoli, "inspirada na riqueza artística da cidade de Nápoles e onde se destacam as geometrias grandiosas e os coloridos florais", refere a marca comunicado.

A Fashion Clinic Algarve está aberta todos os dias, entre as 10h00 e as 22h00, e localizada na Quinta Shopping, no interior da Quinta do Lago.