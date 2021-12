Desenhada para o público feminino e masculino, a MissCath conta com a presença de várias marcas de renome internacional com uma oferta versátil e atual para todos os estilos.

O projeto teve como mote a história de Catarina de Alexandria, que graças à sua determinação, coragem e força, rompeu com os paradigmas da época em que viveu.

Também conhecida como “padroeira das donzelas”, é nela que a MissCath se inspira, convidando todas as mulheres que vivem na era digital a seguirem os seus passos, acompanhadas por acessórios que espelham a sua essência. Sempre na moda, práticos e preparados para todo e qualquer dia na vida de uma verdadeira business woman.

créditos: MissCath

Guess, Tous, Longchamp, Versace, Armani, Love Moschino e Ralph Lauren são algumas das marcas que é possível encontrar ao navegar na loja.

Não menos supreendentes são as marcas italianas, Liu Jo, Coccinelle, Braccialini, Tosca Blu, Furla e Valentino, que vêm complementar a gama, à semelhança das malas em palha da Kayu. Disponíveis para o verão de 2022 estarão os artigos das icónicas Karl Lagerfeld e Kendall & Kylie.

Já para aqueles que não perdem uma única oportunidade para palmilhar mundo, seja em negócios ou em lazer, os acessórios da Samsonite são a escolha certeira da gama da MissCath.

créditos: MissCath

Entre malas, bolsas, carteiras, necessaires, guarda-chuvas, lenços, cintos, porta-chaves e luvas, de senhora, a oferta é vasta.

Já para os homens que gostam de se cuidar e que acreditam que um bom acessório pode fazer toda a diferença num look, a MissCath apresenta sugestões de mochilas, malas e carteiras.

Com este projeto, MissCath procura criar uma experiência de compra intuitiva, fácil e surpreendente.

Para tal, conta com aspetos como packaging de oferta sem custo, atendimento direto via Chat, atendimento e aconselhamento direto via telefone, rapidez de entrega (de 24/48h), ofertas surpresa constante e ainda, devolução e portes, grátis, acima de 50.00€.