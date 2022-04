Este mais recente lançamento da Hush Puppies promete derrubar quaisquer barreiras e trazer alegria, descontração e muita cor à estação. Das inspirações na camuflagem, à energia do azul turquesa, o Charlie diz não à monotonia e mostra que conforto, diversão e sentido estético podem mesmo caminhar de mãos dadas.

Com um design clássico e pormenores que fazem dele a silhueta hit deste verão, a Hush Puppies pensou nos Charlie para ser o sneaker para todos, sem condição de género, idade, personalidade ou estilo pessoal.

Tudo isto aliado à tecnologia heel pillow, uma especificidade que traz um extra acolchoamento na zona do calcanhar, reforçando um conforto extra. Difícil será ter apenas um dos modelos, uma vez que, para os mais arrojados, será inevitável sentir vontade de usar um de cada cor.

Finais de tarde com amigos, domingos de churrasco com a família, inícios de noite nas esplanadas à beira mar - o Charlie anseia por cada um destes momentos do verão e garante ser o calçado mais acertado, seja qual for o plano do dia.