Charli xcx e George Daniel casaram-se no sábado, dia 19 de julho, numa cerimónia que decorreu no Hackney Town Hall, em Londres.

A cantora de 'Party 4 U', de 32 anos, e o baterista dos The 1975, de 35, optaram por fazer um casamento discreto. Disseram "sim" e trocaram as alianças perante um pequeno grupo de pessoas mais próximas, incluindo os pais de Charli xcx e os colegas da banda de George Daniel (exceto o vocalista Matty Healy). No entanto, há várias imagens a circular nas redes sociais.

No que ao look diz respeito, George Daniel escolheu um fato simples escuro com uma camisa clara por baixo. Por sua vez, Charli xcx optou por um vestido midi de seda, decotado e um clássico véu de tule.

Foi em novembro de 2023 que a cantora revelou, de forma discreta, a notícia do noivado. Primeiro publicou uma fotografia do anel na sua página de Instagram privada e depois revelou o seu novo 'estado civil' numa publicação que fez na página pública.

Noivado de Charli XCX e George Daniel© Charli xcx/Instagram

Semanas depois de ficar noiva, a cantora esteve no 'Spout Podcast' e falou sobre o processo criativo enquanto destacava o sexto álbum de estúdio, 'Brat', lançado a 7 de junho.

"Fizemos algumas coisas juntos. Ele não está realmente envolvido, mas temos algumas ideias", partilhou. "É engraçado, eu nunca tive uma relação com alguém com quem trabalhei, é uma dinâmica totalmente nova. Mas é bom. Haverá algumas músicas em que ele trabalhou comigo", acrescentou.

Durante a conversa, a cantora confessou ainda: "Queremos impressionar um ao outro e achamos que somos muito bons, mas eu sou uma chata em estúdio com o George. Como somos, obviamente, muito próximos, perdes tudo no que diz respeito ao limites normais em estúdio."

Referindo-se ao companheiro, destacou também: "Fluímos muito bem, e ele deixa muito espaço para as pessoas respirarem, serem elas mesmas e fazerem o seu processo."

Os artista britânicos 'encontraram-se' pela primeira vez em 2021 quando trabalharam no tema 'Spinning', que juntou Charli xcx, os The 1975 e No George Rome.

Não se sabe ao certo quando é que se tornaram num par amoroso, mas a cantora confirmou a relação ao partilhar fotografias de umas férias juntos, no Instagram, em maio de 2022. Isto depois de o músico ter apoiado a cantora no 'Saturday Night Live', em março.

Desde então, os artistas continuaram a trabalhar juntos. Aliás, George Daniel produziu alguns dos temas do álbum 'Crash' de 2022 da cantora. E também colaboraram na música 'Hot Girl (Bodies Bodies Bodies)', da banda sonora do filme de terror 'A24', de 2022, entre outros projetos.

