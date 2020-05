Numa altura em que a presença em casa torna-se assídua, a criatividade surge nos looks mais inesperados de sempre. Home Couture é o novo desafio do Instagram, onde o look de gala é substituído por almofadas, cobertores ou outras peças que transformam estes looks mais arrojados com 'cara' de casa. Veja com os seus próprios olhos, nas imagens abaixo.