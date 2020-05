Estar em casa não significa que não possa fazer mais nada do que estar no sofá. Esta é altura certa para investir na sua formação e também aprender mais sobre os temas que gosta, em especial moda. Se esta é a sua área ou se pretende ficar a conhecer um pouco mais sobre este universo, dê uma vista de olhos nestas plataformas e descubra o curso que mais lhe suscita interesse.

Future Learn

Nesta plataforma é possível encontrar vários cursos sobre moda. Aqui os cursos são grátis, mas se quiser ter outros benefícios e ainda ficar com um diploma pode pagar 49€ e tem acesso a estes extras. Os cursos estão em Inglês.

Udemy

Esta plataforma online disponibiliza vários cursos de moda em português (brasil). Os cursos são todos pagos, mas existem alguns que se encontram em promoção e por isso, acabam por ficar mais acessíveis. Os valores vãos dos 9.99€ aos 59.99€

London College of Fashion

Com mais de 100 anos a London College of Fashion conta com vários cursos sobre moda, incluindo alguns cursos online.