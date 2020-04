Junte redes sociais ao blog

Após a popularização do Instagram, as bloggers que quisessem manter o número de visitas alto tiveram que apostar nas rede sociais. Elas dizem, em coro, que após o Instagram, o número de acessos às páginas triplicou, principalmente no último ano. Hoje em dia trocar o post no blog por posts no Instagram é bem fácil. Maristella Gonzalez, do blog A Constellation, afirma: "Nunca desista ou troque o seu blog, ele é a única coisa que você tem 100% de controle sobre". Use as redes sociais como uma oportunidade para conteúdos exclusivos ou avisos de postagens. O Snapchat também é ótimo para interagir com leitores e mostrar a sua rotina real. O Facebook já está com menos força, mas ainda é uma plataforma muito válida como aliada ao blog.

Saiba escolher bem as suas parcerias

Para publicidade, parcerias, colaborações e também gerar lucros para o seu negócio, você terá que ter parcerias com várias marcas. No entanto, não aceite todas as propostas que recebe, apenas por terem uma parte monetária envolvida. É importante que não use ou publicite algo que os seus leitores sabem que não usaria se não estivesse a ser pago. Claro que o rendimento é muito importante, mas se as pessoas começarem a não acreditar em si e no seu blog irá perder a sua maior fonte de rendimento, que são os fãs!

Vida pessoal

Este tema divide um pouco as opiniões, mas a verdade é que a vida pessoal desperta muito interesse por parte dos fãs, qie acabam por criar uma ligação consigo muito maior e querem sempre ir acompanhando os desenvolvimentos da sua vida. As pessoas adoram saber por onde anda, o que veste, onde come e para onde viaja.

Disponibilidade

Não só é fundamental ter disponibilidade para escrever e agendar posts como para ir a eventos. Se não pode ir nem estar em lado nenhum nunca será conhecida. Tão simples quanto isto!

Saber sobreviver às críticas

Tão forte como o crescimento das blogs, é o crescimento das críticas. Há críticas construtivas e outras completamente destrutivas. Há casos completamente descabidos, como já contou a blogger portuguesa 'A pipoca mais doce', onde chegaram a desejar mal ao seu filho. Os comentários mais comuns passam pelo estereótipo de que bloggers são pessoas que não fazem nada e ainda ganham dinheiro para isso. Blogs brasileiros como "Shame on you blogueira" e como "Todo dia um look" fazem uma paródia sobre os posts e 'looks do dia'.

Seja autêntica

Este é o ponto chave com que todas as bloggers concordam. Não vale de nada criar um blog para ser apenas mais uma. Tem de ser igual a si mesma e por vezes aquilo que acha que são defeitos ou falhas suas acabam por dar o toque da diferença no seu blog.