trend22: aposte nestas peças em denim

Casacos, minissaias, tops, vestidos, calções e até mesmo macacões, são algumas das peças em denim, ou ganga, que tem mesmo de fazer parte dos seus looks nesta estação.

Use-as em total look ou se não se sentir confortável, aposte por conjugá-las com outras peças. O ideal mesmo é que as use, de forma a conseguir um look cheio de estilo e muito trendy.

Inspire-se nas nossas sugestões de peças em denim.