As peças da coleção são sustentáveis? Isso foi uma preocupação vossa tendo em conta os problemas ambientais?

É engraçado estar numa jornada que, tecnicamente falando, não tem fim. Não é como se chegássemos a um ponto final e "booommm!", somos sustentáveis. Mas estamos a trabalhar com o objetivo de reduzir o nosso impacto no ambiente o máximo possível e prestar atenção aos pequenos detalhes, traduz-se em grandes diferenças. Neste sentido, trabalhamos apenas com fibras naturais e ecológicas ou com tecidos reciclados. Os tecidos de fibras naturais decompõem-se mais rapidamente que os tecidos sintéticos e requerem substancialmente menos água para serem produzidos. As nossas coleções são projetadas em lotes pequenos, não só para oferecermos roupas exclusivas, como para garantirmos o mínimo desperdício. Também as embalagens de envio dos produtos são feitas com materiais recicláveis e completamente livres de plástico. Utilizamos materiais inovadores como a cana-de-açúcar para a pega da caixa, por exemplo.

Relação qualidade/preço das peças?

Os preços das peças variam entre os 35€ e os 160€. Atendendo à qualidade dos tecidos usados, aos detalhes e complexidade do design das peças, ao facto de serem desenvolvidas de forma ética em Portugal, acreditamos serem preços muito razoáveis. Trabalhamos com margens inferiores à média precisamente para conseguirmos oferecer peças de qualidade a um preço acessível.

Como conseguiram lançar tudo tendo em conta o panorama atual?

Durante todo o processo surgiram vários imprevistos, o surto do Covid-19 trouxe-nos mais alguns contratempos. Conseguimos lançar esta primeira coleção com alguns atrasos e vimo-nos forçados a cancelar o lançamento da nossa segunda coleção.

Como foi lidar com o processo do fabrico durante a pandemia?

Nós já tínhamos começado grande parte da produção antes do surto, mas mesmo assim a fase final foi extremamente stressante e desgastante. Todos os dias recebíamos telefonemas desmotivadores e todos os dias tínhamos um novo problema a resolver. Sem dúvida alguma que aprendemos muito durante este processo. Tivemos inclusivamente que alterar o material da caixa de envio (inicialmente a pega iria ser num tecido reciclado e quando nos deram a indicação que não iriam conseguir no prazo estipulado, tivemos que procurar outra alternativa ecológica e foi quando surgiu a ideia de usar a cana de açúcar).

Qual o motivo de lançarem a coleção nesta altura e se sentem receio de o fazer?

O lançamento já estava previsto ser nesta altura há muitos meses. Inclusivamente íamos fazer uma viagem com vários influenciadores nacionais e internacionais à Capadócia e tivemos que cancelar viagens, hotel, fotógrafos e videógrafos… Se temos receio? Muito… Foi uma decisão complicada, porque ninguém sabe quanto tempo esta pandemia vai durar. Mais um, dois, três meses… quem sabe mais ainda! Sendo uma coleção de primavera/verão não podíamos adiar muito mais. Por outro lado, a nossa marca vai ter sempre um cariz social associado. A cada lançamento parte das receitas geradas vão ser doadas a instituições e organizações diferentes. Dado o panorama atual, decidimos que a prioridade seria apoiarmos os hospitais portugueses como já temos vindo a fazer com outros projetos nossos e, por cada encomenda realizada na Mirah Studio, iremos doar 10€. Pode não ser a melhor altura para um lançamento de sucesso, mas já nos sentimos realizados por sabermos que estamos a fazer tudo ao nosso alcance para ajudarmos quem mais precisa.

Como se estão a reinventar agora que têm de ficar em casa?

Temos tentado sensibilizar as pessoas para o que se está a passar e começámos por desafiar e incentivar as pessoas a espalhar a mensagem de “fica em casa” recriando uma fotografia nossa. Pedimos às pessoas que adaptassem a mensagem à língua materna delas para que conseguíssemos chegar a todas as partes do mundo. Esta nossa campanha teve uma adesão incrível, recebemos centenas de fotos de Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia, República Checa, Hungria, Luxemburgo, Roménia, Holanda, Croácia, Bélgica, Índia, Egito, Jordânia, Singapura, Indonésia, Brasil, Rússia, Tailândia, Irlanda, Estónia, Sérvia, Ucrânia, Mongólia, Letónia, China, Lituânia, Tunísia, África do Sul, Iraque, Israel, Estados Unidos, Peru, Colombia, Japão, Turquia. Temos aproveitado ainda para darmos algumas dicas nas nossas histórias de fotografia e edição, partilhar algumas receitas, exercícios, filmes e séries para ajudar as pessoas a ocuparem da melhor maneira possível o seu tempo em casa.

Qual o primeiro destino quando puderem voltar a viajar?

Não conseguimos responder a esta pergunta, vai depender de quando isto acabar visto que também organizamos as nossas viagens tendo em conta as condições climatéricas em cada região. Mas primeiro vamos aproveitar para viajar em Portugal.

