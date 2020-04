A coleção de tapa máscaras de Gio Rodrigues

Gio Rodrigues acaba de apresentar a sua mais recente coleção de tapa máscaras, que já se encontram disponíveis na sua loja online em www.giorodrigues.com. Feitas de poliéster e laváveis na máquina, são uma boa opção para usar no dia a dia, após as autoridades nacionais de saúde reconhecerem o uso das chamadas máscaras comunitárias ou não-cirúrgicas em espaços fechados.

Tal como outros negócios, também Gio Rodrigues viu-se obrigado a encerrar temporariamente as suas lojas e Atelier, aproveitando os recursos que tinha disponíveis e que estavam parados e reinventar a sua oferta. De acordo com o designer:

Não podia ficar parado. O meu negócio está muito dependente dos casamentos e, numa altura em que estão todos a ser adiados, tive de arranjar forma de reajustar a minha oferta, tendo em conta aquilo que o mercado procura.

Gio resolveu assim criar uma coleção de tapa máscaras e dar-lhe uma roupagem diferente com padrões distintos, que vão do retro às flores, passando pelas clássicas bolinhas. Recomenda-se que após o uso destes tapa mascaras deve lavá-los na máquina e passa-los a ferro a uma alta temperatura. Esta é uma solução que evita que se toque com as mãos na boca e no nariz e que acaba por proteger também os que nos rodeiam.

Os valores das máscaras começam nos 17.45€, sendo que há a possibilidade de comprar conjuntos de tapa máscaras e gravatas a condizer. Neste momento a loja encontra-se com 30% de desconto, onde 15% do valor das vendas reverte para a campanha NOSSOS HERÓIS, uma iniciativa do designer para produzir material de proteção individual para os profissionais de saúde em Portugal.