‘Itália Ti Amo’ é o slogan que faz parte da nova t-shirt lançada pela Pinko, que tem como objetivo ajudar a Itália. A marca tem contribuído com uma série de iniciativas solidárias de apoio hospitalar sendo a mais recente a t-shirt.

Esta representa uma mensagem de amor, orgulho e apoio àqueles que estão na linha da frente no combate à pandemia. O valor total de cada t-shirt, 60€, será revertido para a compra de seis testes de diagnóstico do COVID-19, distribuídos pelos hospitais do país.

Esta ação é já o segundo passo de uma operação solidária que começou nos primeiros dias de emergência. A marca até agora já doou 18 mil máscaras, 10 camas e 15 capacetes ventiladores ao hospital Vaio em Fidenza. O intuito é continuar a ajudar apelando também aos seus seguidores.