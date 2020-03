De forma a apoiar a comunidade local na prevenção e combate à COVID-19, o designer Luís Onofre iniciou durante esta semana a produção diária de 500 máscaras de apoio em parceria técnica com o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, na sua fábrica em Oliveira de Azeméis.

Estas máscaras destinam-se a doações junto de várias instituições do conselho, como é o caso do Hospital de Santa Maria da Feira, do Hospital de Famalicão, do Centro Dial, do Lar Geribranca, do Lar Pinheiro da Bemposta, do Lar Pró Outeiro e da Cruz Vermelha.

A fábrica conta já com uma produção atual de 500 unidades e espera alcançar, ao longo da próxima semana, uma média diária de 800 unidades e assim conseguir ajudar a suprir a falta deste artigo junto da comunidade.