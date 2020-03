A C&A acaba de anunciar que vai doar 240 mil máscaras protetoras a vários hospitais por toda a Europa, de forma a ajudar a conter e a prevenir a disseminação do coronavírus. O uso de máscaras é aconselhado a todos os profissionais de saúde ou membros do público em geral que cuidam de pessoas com suspeitas de infeção pelo COVID-19. Esta decisão surge nos avisos de uma escassez global do abastecimento de máscaras protetoras, que registaram stocks muito baixos destes materiais para os profissionais de saúde na Europa.

De acordo com Domingos Esteves, Diretor Geral da C&A na Península Ibérica:

Estamos juntos nesta situação sem precedentes e precisamos de alavancar os nossos conhecimentos sobre os stocks e cadeias de abastecimento para apoiar os profissionais de saúde que trabalham na linha da frente no tratamento dos pacientes.

De forma a proteger os seus funcionários a marca optou por encerrar temporariamente as suas 1.400 lojas de retalho, sendo que a loja online continua em funcionamento.