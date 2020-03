A H&M anunciou ontem que vai fechar temporariamente todas as suas lojas em Portugal devido ao desenvolvimento do Covid-19. Esta decisão surge com o intuito de resguardar o bem-estar dos clientes e dos colaboradores. No entanto, e apesar das lojas físicas estarem fechadas, a H&M continua a disponibilizar a sua loja online, em hm.com. De acordo com a marca:

Estamos muito agradecidos às nossas fantásticas equipas que colaboram em conjunto para responder às necessidades dos nossos clientes.

Durante este período a marca vai estender as trocas e as devoluções terão um prazo alargado de 100 dias, válidos para compras efetuadas entre 13 de fevereiro a 6 de abril.