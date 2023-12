Depois das fragrâncias e da maquilhagem, a Zara prepara-se para revolucionar o mundo capiar com o lançamento da sua primeira linha de produtos essenciais para cabelo intitulada Zara Hair.

Para dar um vislumbre daquilo que está para chegar em 2024, a marca de fast fashion associou-se ao famoso cabeleireiro britânico Guido Palau para a criação de uma pequena coleção festiva que promete elevar qualquer hairstyle e com uma campanha protagonizada pela modelo Kaia Gerber.

"No mundo da moda criamos inúmeros looks muito extremos, especialmente na minha carreira. Mas quando começamos

a falar com as mulheres da vida real, percebemos que querem pequenas dicas para dar um aspeto ótimo ou diferente ao

cabelo sem o cortar. O cabelo é uma zona de segurança e estes produtos oferecem uma opção sem compromisso e são

fáceis de usar", refere o cabeleireiro em comunicado.

Glitter in Gold é o nome deste lançamento de edição limitada composto por quatro itens - dois produtos de styling e dois acessórios - que são "maquilhagem para o teu cabelo”, refere. "Podes transformar o teu cabelo e torná-lo divertido apenas por uma noite."

O Gold Gel e o Gold Glitter spray prometem ajudar a elevar o seu look festivo ao introduzir um pouco de brilho. O primeiro é um creme multiusos que consegue proporcionar um toque dourado aos fios capilares ou às maças do rosto e o segundo um spray de purpurinas é de aplicação incrivelmente fina, de tal forma, que quando sai, não conseguimos vê-lo logo. É um efeito branco delicado, muito sofisticado. Tal como acontece com o Gold Gel, é necessário criar camadas para obter o efeito desejado", explica Guido Palau.

No campo dos acessórios poderá encontrar o Gold Bobby, um gancho básico na cor dourada, e o Gold Comb, um pente com dentes largos que se adapta a todas as situações do dia a dia. "Queria que tudo fosse muito prático, não apenas bonito e sem utilidade. O pente integra-se perfeitamente no teu toucador ou na tua mala. Tem dentes largos para que se possa utilizar em qualquer tipo cabelo, quer seja muito liso ou com caracóis, seco ou molhado. É muito útil e não vai ficar agarrado."

A coleção Glitter in Gold já está disponível nas lojas e online.