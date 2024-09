Em especial para a Zara, designer Stefano Pilati criou uma coleção ampla que expõe e expande as suas assinaturas estéticas, pela primeira vez apresentadas sob o seu próprio nome.

A campanha, que será também lançada na próxima quinta-feira, conta com imagens a preto e branco dos dois protagonistas com algumas das peças da nova cápsula "Stefano Pilati X Zara".

De acordo com o site Fashion Network, a oferta contará com 30 peças masculinas e femininas, complementada com uma grande gama de acessórios, sapatos e artigos de couro.

Stefano Pilati x Zara – campanha

Atualmente, Stefano Pilati encontra-se a trabalhar na sua marca, Random Identities, que tem sede em Berlim, Alemanha. Random Identities posiciona-se como uma marca sem género e atemporal.