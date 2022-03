"Para festejar o início da primavera, a curadora e influenciadora Fernanda Velez organiza um mercado para a apresentação das novas coleções Spring Summer 2022, na sua loja FV Concept Store, com a presença das marcas residentes na EmbaiXada e convite a outras nacionais, com muitas novidades", informa a EmbaiXada em comunicado.

De 26 a 27 de março, o evento exclusivo com a curadoria de Fernanda Velez junta o melhor do que é nacional, com marcas já conhecidas e residentes na EmbaiXada, como a Indústria (marca portuguesa de acessórios e vestuário masculino), a Boa Safra (design ecológico), a Castelbel (sabonetes de luxo e fragrâncias para o lar), a Chumeco (sapatos portugueses), a D.O.T (produtos para bebés e crianças), a Ecolã (produtos com lã pura), a HLC Lisbon (peças de joalheria), a ISTO (roupa e acessórios masculinos), a LATITID (roupa de praia, bikinis e fatos de banho), a Organii Cosmética & SPA, a Benedita Formosinho (peças de roupa intemporais), a Fairy Normal (roupa casual masculina), Etikway (moda, calçado e cosmética) e a Catarina Sampaio Soares (arranjos de flores).

Em destaque vão estar também marcas portuguesas fora da Galeria Conceptual do Príncipe Real, e convidadas da influenciadora Fernanda Velez como a Kin beachwear, Aumar, Suuim, Sveristefan Shoes , Call me Valentina, Cotton moon, Welcome the love Club, Raquel poço jewellery, Umbra hats, Cinco store, Lonbali, Buzina, Mary g world, Hyena, Deolindas, Totta Portugal, Açaí com granola, Kaoashop, Fátima palma, It Shoes, Rats and bananas, Aida home Living.

"Depois das compras, pode ainda aproveitar para fazer uma refeição na magnífica esplanada do Atalho Real com vista para o Jardim Botânico, experimentar uma das 60 marcas do Gin Lovers Bar & Restaurante ou conhecer um dos vários pratos do Médio Oriente na Casa Cabana", lê-se na nota.

"Um fim-de-semana de gastronomia e compras no bairro mais cool de Lisboa para desfrutar com os amigos ou com a família", conclui.