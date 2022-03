De 2 a 4 de abril, a Exponor abre portas à 25ª edição da Expocosmética, o maior evento de beleza da Península Ibérica, que reúne algumas das melhores marcas nacionais e especialistas prestigiados do setor.

Com o mote “Back to Essentials”, o evento revela a crescente preocupação das marcas com a sustentabilidade, através da aposta em produtos de beleza compostos por matérias-primas biológicas, como os champôs sólidos cruelty free da Shaeco, a primeira marca portuguesa a ser distinguida com dupla certificação PETA (People for the Ethical Treatment of Animal), ou os produtos da Herbes Folles, criada ainda em ano de pandemia e que introduz as ervas daninhas nos cuidados da pele.

Sem produção própria, mas a colocar a cosmética natural e vegana acessível para todos, há ainda espaço para a presença física de plataformas digitais como a Mind the Trash, a primeira loja online portuguesa de Desperdício Zero, e a Green Goji, responsável por uma cuidadosa seleção de marcas que privilegiam produtos livres de químicos e que respeitam a missão sustentável, desde a formulação do produto à embalagem.

Para celebrar as bodas de prata do evento, mantém-se ainda uma intensa agenda de atividades, shows e palestras, que revelam as tendências do mundo da cosmética, estética, unhas, maquilhagem e cabelo, não esquecendo a ligação à saúde e bem-estar, uma mensagem que tem vindo a ser explorada desde a última edição, ainda em 2019.

5 sugestões a não perder:

Masterclass de maquilhagem com Paulo Almeida

O maquilhador e diretor de formação da MAC Cosmetics da Europa inaugura o palco da Expocosmética às 15h00, no primeiro dia da feira, com uma aula-aberta repleta de truques e dicas para uma maquilhagem ao nível das passerelles internacionais – tanto para o público feminino, como masculino.

créditos: Expocosmética/Miguel Oliveira

2º Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde

A decorrer no grande auditório da Exponor, no dia 3 de abril, entre as 14h00 e as 19h00, serão abordados os principais temas que dominam, atualmente, a agenda internacional do setor, como a alimentação anti-aging, o impacto da genético, do estilo de vida e dos telómeros no processo natural de envelhecimento, os mitos do emagrecimento e neuro cosméticos e cosméticos funcionais.

Com a curadoria da Drª. Simone Ayres, o evento reflete uma visão integrativa e complementar da beleza, dirigindo-se não só a profissionais do setor como ao público em geral.

As inscrições para participação têm o valor de 20€ e incluem a participação nas sessões científicas, certificado de presença e acesso à feira para o mesmo dia.

créditos: Expocosmética/Miguel Oliveira

6ª edição do Challenge Barber Shop

Momentos antes do início do congresso, as técnicas de grooming estarão em destaque na final do Challenge Barber Shop, competição nacional onde especialistas da tesoura e da navalha concorrem pela melhor pontuação em diferentes categorias: corte de cabelo, styling, barba e hair design.

Show da Montibello

No dia exclusivo a profissionais (4 de abril), entre as 15h00 e as 15h45, a marca líder de cabeleireiros profissionais de Espanha apresenta as últimas tendências do mercado com demonstrações ao vivo de técnicas e produtos de coloração, também destacados na categoria “Back to Essentials” da 2ª edição dos Beauty Awards pela utilização de ingredientes naturais e infusões essenciais.

créditos: Expocosmética/Miguel Oliveira

Elements of Beauty – Masterclass por Ricardo Pedro

Outro dos grandes atrativos desta edição é o regresso de um nome bem reconhecido no panorama da beleza nacional. O maquilhador e pro visual artist Ricardo Pedro é o anfitrião de uma masterclass, a realizar-se no dia 4 de abril, às 10h30, dedicada aos quatros elementos da natureza, que nos transportam à produção desenvolvida com Matilde Reymão, a figura que dá corpo à imagem desta edição.

As vagas são reduzidas e limitadas, tendo a inscrição o valor de 50€ (até 31 de março) e 60€ (a partir do dia 1 de abril) – incluem convite VIP para o evento, oferta de produtos e certificado de participação.

Do palco da Exponor para o stand em nome próprio, Ricardo Pedro irá ainda assinalar as 25 edições da Expocosmética através de recriação de propostas de cabelos e maquilhagens que remetem para cada uma das tendências que marcaram os anos anteriores do evento.

Mais informação:

As entradas têm o custo de 5€ tanto para profissionais como para o público em geral, se o bilhete for adquirido online, e de 10€, se adquirido durante a feira, no local. Para quem pretender bilhete VIP, com acesso aos três dias de feira (incluindo pré-abertura), pode adquiri-lo online – pelo valor de 12€ – ou ainda na feira – por 20€.

Nesta edição não existirão convites físicos, sendo que a única forma de entrada na feira será através da apresentação de convite eletrónico.

Datas:

2 de abril a 4 de abril de 2022

Horários:

2 de abril de 2022: 13h00 às 20h00

3 de abril de 2022: 10h00 às 20h00

4 de abril de 2022: 10h00 às 19h00

Pré-abertura:

2 de abril de 2022: 10h00 às 13h00 (só com bilhete VIP)