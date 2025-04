"It's just beauty" é o tema da edição de 2025 da Expocosmética que se vai realizar entre 5 e 7 de abril na Exponor – Feira Internacional do Porto, em Matosinhos.

Ao longo dos três dias de certame, aquela que é considerada a maior feira ibérica de beleza quer alargar horizontes de todos os profissionais deste setor e "desafiar a padronização da beleza e valorizar a diversidade".

Para além de conhecer as principais novidades do setor da beleza, no dia 6 de abril, os visitantes vão ter a oportunidade de participar no International Hair Show, um momento pautado por diferentes workshops que vão contar com a participação da equipa internacional da Toni&Guy.

"Trata-se de uma oportunidade única para tomar contacto in loco com algumas das técnicas mais inovadoras, com alguns dos mais reputados cabeleireiros nacionais e internacionais, que combinam a parte prática e teórica", refere o certame em comunicado sobre este momento, cujos bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Outro momento importante vai para a realização da III Edição dos Brand Awards, um concurso onde novas marcas de beleza nacionais - que atuem nas categorias de estética/cosmética, cabelo ou maquilhagem/unhas - vão concorrer entre si. Os vencedores vão ter a oportunidade de integrar os expositores da edição deste ano.

