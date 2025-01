A Exponoivos, que é considerada uma das maiores feiras de casamentos em território nacional, está de regresso para a sua 30º edição que arranca já este fim de semana.

Nos dias 11 e 12 de janeiro, Lisboa vai ser a primeira cidade a receber este evento onde noivos e noivas de todo o país podem encontrar praticamente tudo aquilo que precisam para a realização da sua cerimónia.

O MEO Arena vai reunir mais de meia centenas de expositores onde, para além de fornecedores e marcas, os visitantes podem descobrir vários serviços especializados na área de moda, joalharia, maquilhagem, fotografia, catering e viagens que prometem tornar o seu casamento ainda mais especial.

Desfiles de moda femininos e masculinos onde pode descobrir as mais recentes tendências nupciais, promoções e descontos para quem está a planear a sua lua de mel ou aconselhamento de maquilhagem por parte de profissionais sobre o melhor look a usar no grande dia são algumas das novidades que poderá descobrir em exclusivo na Exponoivos.

Esta experiência, que também vai rumar até à Exponor do Porto nos dias 25 e 26 de janeiro, vai permitir a possibilidade de participar num giveaway e habilitar-se a uma viagem de lua de mel, em regime de tudo incluído, à ilha de Zanzibar, na Tanzânia.

Os bilhetes para o evento, que vai decorrer entre as 11h00 e as 20h00 em ambas as cidades, têm um custo de 9 euros e podem ser adquiridos no site oficial, Fnac e MEO Blue Ticket.

Para mais informações, clique aqui.