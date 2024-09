A In Beauty - que é um dos maiores certames de cosmética, estética, cabelo, unhas e maquilhagem - está de regresso a Lisboa entre 5 e 7 de outubro.

Ao longo de três dias, todos os visitantes que passarem pelo Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, vão poder ficar a conhecer, em primeira mão, principais novidades e tendências deste setor e não só.

A feirta, que tem como tema "Not so Trashy", vai centrar-se no tema da sustentabilidade e explorar o conceito de upcycling adaptado à indústria da beleza de forma a elucidar sobre a reutilização de resíduos neste setor. Prova disso são as talks e debates que vão contar com a participação de vários profissionais de renome e promover uma discussão em torno de questões pertinentes.

"Com o tema "Not so Trashy", esta edição visa consciencializar sobre a importância de reutilizar resíduos na indústria da beleza, especialmente ingredientes e processos de fabricação - o chamado ‘upcycling’. A indústria alimentar é uma rica fonte de ingredientes ‘upcycled’, mostrando a crescente preocupação ambiental no setor. Diante de consumidores mais conscientes sobre a composição dos produtos, a In Beauty pretende consciencializar para o valor acrescido que a reutilização dos produtos confere às marcas", pode ler-se em comunicado.

No dia 5 de outubro vai realizar-se uma mesa redonda, intitulada "O que diferencia um salão: serviços, sustentabilidade, responsabilidade ambiental, social e económica", que terá Anabela Pereira, da Manubela Cabeleireiros, como uma das oradoras.

A academia "In Beauty Academy" está de volta com uma programação que vai proporcionar vários momentos de formação nas áreas de maquilhagem, cabelo e estética. O workshop "Louros Criativos" (Mauro Campos), a masterclass "Bulletproof Makeup" (Lily Costa Marques) e a formação "Empreender no mundo da beleza" (Inês Mocho) são alguns dos destaques da 10ª edição da In Beauty.

O evento, que vai reunir mais de 50 marcas e empresas do setor, vai dividir-se em quatro zonas distintas: Estética, Unhas, Maquilhagem, Cabelos e Barbeiros.

Para mais informações sobre a In Beauty, clique aqui.