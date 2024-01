A Havaianas, com os seus sucessivos lançamentos de outono/inverno, tem conseguido mostrar que os chinelos podem ser usados de janeiro a janeiro.

A marca brasileira conseguiu transformar este calçado, tradicionalmente associado ao tempo quente e às férias de verão, num essencial independentemente da estação do ano.

O segredo foi revestir este calçado de borracha com materiais mais quentes e macios que, de alguma forma, conseguissem trazer mais aconchego e conforto para os pés nos dias frios de inverno.

E assim nasceram as Havaianas Slim Plush. Este lançamento, que se destaca por ser das últimas novidade do ano, é totalmente revestido de pelo sintético, incluindo as tiras, e oferece uma sola antiderrapante.

Disponíveis em três cores (beige, azul e rosa), pode dar um toque extra de aquecimento e de estilo ao seu look ao conjugar os chinelos com umas meias ao seu gosto.

As Havaianas Slim Plush estão à venda por 42€ online e nas lojas físicas da marca.

