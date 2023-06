Pandora

A Pandora volta a celebrar a magia da Disney, depois de já ter feito outras edições especiais, com uma nova coleção de joias inspiradas num dos seus grandes clássicos. Nesta linha de joias vai descobrir algumas das personagens mais icónicas desta adaptação cinematográfica como Ariel, Sebastião e Úrsula, assim como diferentes motivos inspirados no universo marinho e aquático.

“Os nossos novos designs captam a destemida dedicação de Ariel em viver a vida com curiosidade e aventura, em seguir o seu coração, arriscando tudo para alcançar os seus sonhos - por mais impossíveis que possam parecer”, referem A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, diretores criativos da Pandora, em comunicado, sobre este projeto.

Ao todo foram desenhadas sete peças que se destacam pelo seu design realista e pormenores especiais: três conta-pendente para pulseira, uma conta-pendente para colar, uns brincos e um anel.

Clique na galeria e descubra toda a coleção Disney x Pandora disponível aqui.

Kiko

Para assinalar o lançamento do filme, a Kiko Milano associou-se à Disney para uma coleção muito especial que desafia todos os seus fãs a descobrir as profundezas do oceano e a sereia que há dentro de si. E o resultado está à vista: uma linha de edição limitada composta por maquilhagem, com destaque para os tons azuis e perolados que nos remetem para o fundo do mar e a areia dourada, e cremes para o corpo, onde se destacam as fórmulas hidratantes, de longa duração, resistentes à água e com aromas exóticos.

Para cuidar e proteger o corpo este verão, a marca apostou em diferentes produtos. Para limpar e esfoliar a pele tem o body scrub com um leve aroma a citrinos. No que diz respeito à proteção pré e pós solar existem três produtos essenciais que deve incluir no seu nécessaire: o protetor Face & Body Sun Cream SPF 30, o SPF50, Face & Body After Sun Cream e o Lip Balm SPF 50.

No campo da maquilhagem vai encontrar tudo o que precisa para brilhar de dentro para fora este verão. A Fresh Feel Foundation SPF 30 vai conferir uma cobertura leve e luminosidade natural à pele, que pode ser complementada com a Powder Foundation SPF50 de acabamento mate. Dê um toque de cor às macãs do rosto com o Radiant Baked Blush e, de seguida, aplique o Sunkissed Baked Bronzer - que se destaca pelo aroma a coco e baunilha - e o All Over Highlighter para criar alguns pontos de luz.

Se não dispensa um eye look, aposte nos diferentes tons metálicos e cintilantes que vai encontrar tanto nas Long-Lasting Eyeshadow Stick 24 Hours No-Transfer como na Eyeshadow Palette. Para um efeito wow complete a maquilhagem com o Eyeliner & Kajal com um tom pérola brilhante. Para pintar os lábios pode optar por uma de três fórmulas: o Matte Lip Stylo, o Creamy Lip Stylo ou o Shine On Me Lip Gloss.

A coleção completa já está disponível nas lojas Kiko Milano e online.