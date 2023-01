Como forma de comemorar o 100º aniversário da The Walt Disney Company, a marca de joalharia Pandora criou uma coleção de joias muito especial cujos primeiros lançamentos já estão disponíveis nas lojas.

Para esta coleção a marca decidiu homenagear a primeira personagem de animação criada por Walt Disney em 1927: Oswald, o Coelho Sortudo. Batizada de Disney x Pandora, esta linha é composta por nove peças, sendo que os dois primeiros lançamentos estão disponíveis desde 5 de janeiro.

O primeiro é a Pulseira Malha Snake Moments em prata com um fecho em forma de Rato Mickey com um círculo em ouro 14k (149,00€) e uma conta-pendente de Oswald em prata com olhos em esmalte preto aplicado à mão e calças em ouro 14k (119,00€). É de destacar que todas as contas da coleção são adornadas com um diamante criado em laboratório.

Outro toque especial é que todas as peças vêm dentro de uma caixa de coleccionador, com um certificado de autenticidade e contam a inscrição 'Disney 100'.

Esta colaboração de edição limitada com a The Walt Disney Company, que teve início em 2014, vai contar com mais lançamentos surpresa que vão chegar ao mercado ao longo deste ano.

Descubra esta e outras coleções aqui.