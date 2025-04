O amor de mãe é eterno, um laço invisível que atravessa gerações e se fortalece com o tempo. Inspirada nessa conexão única, a Pandora antecipa as celebrações do Dia da Mãe com o lançamento de uma coleção delicada e cheia de significado. Com novas peças das linhas Pandora Moments e Pandora Timeless, a marca presta homenagem a todas as figuras maternais, traduzindo em joias o carinho, a proteção e a cumplicidade que definem as relações familiares.

Criadas em prata 925 e em liga com revestimento de ouro 14k, as novas peças—de colares a anéis e brincos—são marcadas por detalhes simbólicos que evocam os laços afetivos. Elementos como nós entrelaçados e formas inspiradas no infinito aparecem como uma metáfora visual para o amor que nunca se desfaz. Como explicam os diretores criativos da marca, A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, esta simbologia representa "um abraço abstrato, um gesto de proximidade e segurança que perdura no tempo", de acordo com a marca.

Outro destaque desta coleção é a reinvenção da icónica pulseira de malha snake da Pandora. Agora, com um design inovador que entrelaça duas malhas finamente trabalhadas, a peça reflete a interligação de histórias e afetos ao longo da vida. Versátil e sofisticada, pode ser personalizada com novas contas e contas-pendente, algumas delas gravadas com mensagens de ternura para eternizar sentimentos.

Disponível a partir de 3 de abril, a coleção pode ser encontrada em todas as lojas físicas da Pandora e na loja online. Seja para celebrar uma mãe, uma avó ou qualquer figura especial, estas joias tornam-se mais do que acessórios: são declarações de amor que perduram no tempo.