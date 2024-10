Dazzling Eyeshadow Palettes é o nome do mais recente lançamento da Kiko Milano em colaboração com a ex-anjo da Victoria's Secret Sara Sampaio.

Para aquela que é a sua primeira colaboração com a marca de maquilhagem, a modelo portuguesa foi desafiada a criar uma paleta de sombras de olhos que conseguisse reunir as suas cores preferidas e que permitisse a todas a mulheres criarem looks dignos de uma red carpet num estalar de dedos.

E assim nasceu a Dazzling: uma paleta de olhos de edição limitada composta por fórmulas de qualidade premium, de longa duração e hiper-pigmentadas que têm a vantagem de serem fáceis de aplicar independentemente do nível de experiência neste campo.

Daydream, Sunset e Drama são as três versões disponíveis, sendo que cada uma delas é composta por cinco tonalidades cujos acabamentos variam entre o mate e o metalizado. De forma a adicionar um toque luxuoso e mais pessoal a esta colaboração, todas as palettes contam com a assinatura da modelo, gravada em dourado, no seu interior.

“Desenhámos estas paletas a pensar em todas as mulheres. Quer se deseje um olho esfumado para uma saída à noite ou um toque de brilho para um glamour diário, há uma combinação perfeita à espera de ser descoberta. É uma questão de brincar com os três estilos diferentes, as combinações harmoniosas de cada paleta, divertir-se e expressar-se de uma forma que seja autenticamente sua", refere Sara Sampaio sobre esta parceria em comunicado.

A coleção Dazzling Eyeshadow Palettes by Sara Sampaio (PVP: 26,99) já está à venda nas lojas físicas e online.