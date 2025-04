A pensar em todas as mulheres que têm uma rotina agitada e cheia de compromissos profissionais e familiares mas que, mesmo assim, gostam de estar sempre impecáveis, Emma Roberts juntou-se à Kiko Milano para desenhar uma linha de maquilhagem de essenciais descomplicados para o dia a dia.

"É um sonho que tenho desde adolescente. Criar uma coleção inspirada no meu próprio visual. Esta campanha tornou o meu sonho realidade! Nunca me sinto tão eu como quando uso tons quentes e terrosos e um batom vermelho poderoso. Espero que as outras pessoas se sintam inspiradas a criar e a partilhar os seus próprios looks com os produtos desta coleção!", disse Emma Roberts, atriz e embaixadora da Kiko Milano, em comunicado sobre esta novidade que chegou às lojas este mês.

Composta por 13 produtos de skincare e maquilhagem, a coleção cápsula Emma Roberts X KIKO MILANO tem produtos fáceis de aplicar, multifunções e com fórmulas de longa duração que pretendem realçar a beleza natural de cada mulher. Com um packaging minimalista, esta novidade junta alguns dos itens mais icónicos da marca italiana que surgem em versões e tonalidades criadas em exclusivo para este lançamento.

“Esta coleção é inspirada nos looks icónicos da Emma Roberts, que é muito clássica, mas também tem um toque atrevido de tons mais intensos, como é o caso do batom vermelho que é icónico nela, e em sombras muito mais soft nude e naturais”, explica Vanessa Corte Gomes, costumer experience trainer da Kiko Milano, ao SAPO Lifestyle sobre esta edição limitada. “Ela é uma mulher que gosta de estar muito bem arranjada mas privilegia uma maquilhagem que seja muito prática de fazer.”

A nova linha de maquilhagem aposta numa pele luminosa, natural e com acabamento aperfeiçoado. A começar pelo Glow Getter Serum & Primer (PVP: 24,99€), um produto híbrido que funciona como sérum hidratante e primer, ajudando a preencher e alisar linhas do rosto, ao mesmo tempo que confere um aspeto saudável e luminoso, sem brilho excessivo. Para a zona do contorno ocular, a proposta passa pelos Reusable Eye Patches (14,99€), máscaras de silicone reutilizáveis que intensificam a ação dos séruns e cremes aplicados na rotina de cuidados de pele.

A uniformização da tez é assegurada com o Glow-N-Seek (16,99€), um produto com cobertura média e textura leve, que atua como base e corretor, oferecendo um acabamento acetinado. Está disponível em várias tonalidades, incluindo opções mais escuras que podem ser usadas para contorno. “Ela gosta de uma pele trabalhada, mas sem excesso por isso os produtos foram feitos nesse sentido”, adianta Vanessa Corte Gomes.

Já o Glow Sculpt (15,99€) é um bronzer líquido com aplicador em esponja, disponível em três tons, concebido para definir o rosto de forma simples e natural. A aplicação pode ser feita diretamente com o aplicador em esponja incorporado, para uma maior precisão, ou com os dedos, permitindo esbater facilmente o produto e criar pontos de luz e sombra.

A Buddies Lip & Cheek Palette (24,99€) apresenta dois blushes em creme, com tons vibrantes pensados para diferentes estilos. A versão nº2, “Cherry On Top”, conjuga um clássico cor-de-rosa e um cereja mais intenso. Para algo diferente do habitual, a sugestão é criar um terceiro tom, misturando as duas tonalidades, apostando naquela que é uma das últimas tendências de beleza: o sunset blush.

"Começamos com o tom mais claro, que deve ser aplicado desde o início da maçã do rosto para trás, e depois esbatemos muito bem. A seguir, colocamos um ponto bem pequeno do tom mais escuro junto à linha da orelha, esbatemos com o tom mais claro e conseguimos um degradé perfeito”, explica. A textura híbrida da paleta — um pó que se transforma em creme — permite uma aplicação mais simples, sendo compatível com pincel, esponja ou beauty blender.

A coleção inclui ainda a Nudinfinity Eyeshadow Palette (34,99€), composta por 16 tons neutros e terrosos. “Temos texturas em pó que combinam com texturas em creme. As texturas em creme com brilho podem ser utilizadas como top coat ou como se fossem uma sombra habitual”, refere. A paleta oferece acabamentos mate e brilhantes, pensados para criar looks elegantes e versáteis, do dia para a noite, com apenas alguns ajustes.

O 3 in1 Eyes Multitasker (16,99€) foi desenvolvido para simplificar a maquilhagem de olhos. Em formato stick, este produto cremoso funciona como lápis, sombra e eyeliner. Está disponível em seis tons que podem ser combinados e esbatidos facilmente, mantendo-se fixos ao longo do dia. Entre eles destaca-se o burgundy, recomendado pela atriz e um dos tons da temporada: “Esta cor funciona porque é o tom contrário ao verde. Vai realçar os olhos mais amarelos e mel, e nos olhos castanhos com linhas amarelas vai chamar mais à atenção e tornar os olhos muito mais claros.”

A máscara de pestanas Maxi Mod (15,99€), um dos produtos mais populares da KIKO Milano, promete até 200% mais volume graças à sua escova de silicone de tamanho reduzido. “Vai deixar as pestanas muito bem separadas, sem excesso de produto, e podemos construir looks diferentes de dia ou de noite”, explica.

A coleção inclui também o tom burgundy nesta máscara, uma alternativa ao preto e castanho, que reforça o olhar de forma elegante. Já o Lamin-eyes Liquid Brow Wax (14,99€), enriquecido com queratina vegetal e vitamina B5, fixa e nutre as sobrancelhas com um acabamento laminado.

Nos lábios, o destaque vai para o Unlimited Double Touch (14,99€), um batom líquido de longa duração (até 16 horas) com duas texturas que se complementam: de um lado um batom com acabamento mate, que seca em segundos, e do outro um gloss transparente para um efeito de volume e brilho. “Passamos de soft nudes a vermelhos muito mais intensos, que é a cor típica dela e muito icónica”, refere, sobre a seleção de tons como taupe, nude, scarlett, mauve e grape, todos desenvolvidos por Emma Roberts.

Para um acabamento mais leve e brilhante, o Juicy Kiss Lip Stylo (13,99€), com manteiga de karité, funciona como alternativa hidratante.

Scrub-A-Licious Lip Serum (12,99€) combina esfoliação e hidratação num único produto. Formulado com extrato de romã, pode ser usado como um reforço diário. A aplicação é simples: “Aplicar, fazer uma pequena massagem, retirar o excesso e deixar o resto do produto atuar durante alguns minutos até ser absorvido por completo”, aconselha Vanessa Corte Gomes.

Para que possa levar consigo todos os itens desta coleção, a marca lançou também o All I Need Make Up Organizer (12,99€). A bolsa retangular, com assinatura de Emma Roberts, apresenta-se em tons rosados com detalhe vermelho e inclui dois compartimentos e fecho central, pensados para guardar os essenciais de maquilhagem de uma forma prática.

A coleção de edição limitada Emma Roberts x Kiko Milano já está disponível nas lojas KIKO e online.