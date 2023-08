Limpar, hidratar, proteger e fortalecer. É isso que a Oriflame pretende oferecer com a sua nova linha para o cabelo. Lançada em agosto, a Duologi é uma coleção que oferece produtos híbridos capilares que vão devolver brilho e saúde aos fios capilares.

Um das particularidades deste lançamento da empresa sueca é o facto de ser produzida com recurso a diferentes ingredientes tradicionalmente utilizados nos cuidados de rosto e agora estão ao serviço do nosso cabelo.

"DUOLOGI ajuda a cuidar tanto do cabelo como da pele, através de ingredientes de cuidados do rosto que são adicionados às suas fórmulas. Argila Purificante, Complexo Dandzi antibacteriano, Ácido Hialurónico hidratante, proteína de Keratina para fortalecer, Manteiga de Manga protetora, Lípidos de Aveia nutritivos, Pro-Vitamina B5 (D-Panthenol) hidratante, Pedra-Pomes e Contas de Sílica Hidratada purificante, Peptídeos de Arroz revitalizantes, Ácido Salicílico suavemente esfoliante, Proteína de seda suavizante, e Vitamina B3 (Niacinamida) protetora", refere em comunicado.

Composta por 13 produtos, esta gama destaca-se por ser personalizável, permitindo que cada pessoa possa criar a uma rotina capilar única que, pode sendo adaptada ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades capilares individuais.

Independente dos produtos, a marca recomenda uma rotina de quatros passos para cuidar do cabelo da raíz até às pontas que começa com a pré-lavagem, lavagem, hidratação e cuidados.

Com preços a partir dos 5,99€, a gama Duologi está à venda online.