A cantora norte-americana Doja Cat é o último nome a juntar-se à família Skechers com uma coleção cápsula de calçado com a sua assinatura e, claro, estilo pessoal.

Naquela que é a mais recente parceria da Skechers, a intérprete de 'Say So' foi desafiada a trazer a nostalgia da moda do início dos anos 2000 e aplicá-la ao modelo D'Lites que, com a ajuda da equipa de design da marca de calçado desportivo, ganhou uma aparência mais robusta e volumosa mas sem descurar o conforto.

Doja'Lite é o nome do modelo resultante da colaboração de calçado Skechers x Doja Cat que consegue aliar conforto, estilo e robustez, conferido pela sola chunky que não vai passar despercebida.

"É muito fixe poder criar os meus próprios ténis com a Skechers. Conceber algo inspirado nas sapatilhas icónicas que as minhas colegas usavam na altura - Britney Spears e Christina Aguilera - sinto que faço parte da história”, diz Doja Cat sobre esta colaboração em comunicado.

Pele, camurça e mesh são os três materiais utilizados na confecção deste modelo com atacadores que, entre as suas diferentes especificidades, conta com as palmilhas almofadadas Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Com um preço de 135€ e à venda em Portugal, o Doja'Lite está disponível em cinco cores: lavanda, preto, azeitona, branco e branco sujo.