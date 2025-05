Georgina Rodríguez estreou-se na Met Gala na passada segunda-feira, dia 5 de maio, em Nova Iorque, e o look que escolheu para a ocasião deixou-a em destaque.

Aliás, lá fora alguns meios da imprensa internacional referiram que o vestido acetinado preto e com renda no peito que Georgina Rodríguez usou foi inspirado num look da falecida princesa Diana.

Trata-se de um vestido longo com algumas parecenças, desenhado por John Galliano e usado pela ex-mulher do rei Carlos III na Met Gala em 1996.

