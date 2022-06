Nos últimos anos tem-se assistido a um grande culto dos festivais em que, para além do look escolhido para a ocasião, o cabelo e a maquilhagem também ganham um grande lugar de destaque entre os fãs deste tipo de eventos. Que o digam Hugo Marques e Paula Wellemkamp que foram a dupla escolhida para criar os looks dos festivaleiros que marcaram presença no evento warm-up da 9ª edição do Rock in Rio Lisboa.

“Estamos a fazer cabelos simples para as pessoas se poderem divertir e não estarem com medo de estragar o penteado”, disse ao SAPO Lifestyle o cabeleireiro e maquilhador profissional duranto evento que teve lugar no Ibis Parque das Nações. “O cabelo não é só um cabelo, é uma moldura. E temos que o tratar como se fosse uma moldura”, explica a cabeleireira sobre a sua importância na nossa autoestima e também na imagem que queremos transmitir ao mundo. Hoje em dia o que não faltam são opções de hairstyles, o difícil é mesmo escolher. Se está sem ideias do que fazer com o seu cabelo ou não sabe por onde começar, veja as nossas dicas.

1. Opte por um look diferente do habitual

Apesar de a simplicidade ser a palavra-chave quando assunto são penteados para festivais de verão, Hugo Marques refere que esta época é ideal para apostar em algo diferente do habitual. Se usa o cabelo liso no dia a dia e não quer uma mudança muito radical, incorpore um acessório. Um bom exemplo são as famosas bandoletes que têm conquistado inúmeras celebridades e que podem fazer a diferença num look. “É uma grande tendência mas as portuguesas são muito acanhadas. Em Londres elas vão com o cabelo escorrido e colocam a bandolete”, explica.

2. Tranças ou apanhados são uma boa aposta

“Quem quer fazer cabelo tem que apostar numas tranças que é algo muito fácil”, explica Hugo Marques que, com a ajuda dos famosos tutoriais de Youtube são bastantes fáceis de replicar em casa e em poucos minutos sem grande treino. O cabelo apanhado também é uma boa opção tendo em conta o calor que se faz sentir nesta época do ano. “É [algo] mais seguro mas tem que ser um apanhado desconstruído para as pessoas se sentirem bem e uma vez que é quase muita gente jovem”, refere.

3. Produtos essenciais para fixar o penteado

O gel é um bom aliado para manter tudo no sítio durante aquela que promete ser uma tarde e noite repletas de dança e diversão. Outro produto que pode ser utilizado para finalizar o penteado e vai garantir que fica tudo no sítio durante horas é o pó de laca. “É incrível. Só se pode pôr quando o cabelo está perfeito. Depois não mexe mais. Pode andar às cambalhotas”, refere.

4. Glitter: sim ou não?

As famosas purpurinas, que voltaram em força no último ano em grande parte devido à série da HBO ‘Euphoria’, são o casamento perfeito com festivais de verão. “É nestas alturas que tem que se abusar das purpurinas”, refere o makeup e hairstylist que salienta que esta é uma escolha muito pessoal e que tem de ser adaptada consoante o estilo pessoal. “À noite até é muito engraçado porque, a maior das pessoas não vê, mas de costas os cabelos brilham imenso.” Para aqueles que pretendem ser mais arrojados, uma boa opção pode ser apostar “num spray de brilho ou de cor que arranjamos em qualquer lado.”

5. Cabelo lavado, o maior inimigo dos penteados

Se tem o hábito de lavar o cabelo antes de iniciar qualquer tipo de penteado, deve deixar de o fazer. Tal como explica o cabeleireiro e maquilhador profissional com 20 anos de experiência nesta área, este é um erro craso cometido por muitas mulheres. Em causa está o facto de com o cabelo limpo “tudo escorrega, tudo salta”, podendo prejudicar o resultado final.