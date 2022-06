As trends nunca devem ser o foco principal de nenhum look. Quem o diz é Hugo Marques, cabeleireiro e maquilhador profissional, com uma experiência de 20 anos no setor. “A tendência é sempre aquilo que nos faz sentir bem. Não vale a pena fazer um look de festival se a pessoa sentir que está mascarada. Há pessoas que aguentam muito mais produção que outras. Mas o que eu aconselho sempre, e é aquilo que nós estamos a fazer na festa, é uma pele incrível e depois uma máscara de pestanas. Um brilho no festival é sempre engraçado."

Independentemente do estilo pessoal e do outfit escolhido para os eventos de música, um dos pontos cruciais neste processo é adaptar a maquilhagem à ocasião. “Não podemos fazer uma maquilhagem de festival e a pessoa ir para um casamento. É importante saber para onde é que as pessoas vão”, disse ao SAPO Lifestyle durante o evento warm-up da 9ª edição do Rock in Rio Lisboa onde, juntamente com a cabeleireira Paula Wellemkamp, esteve encarregue de criar os looks de alguns festivaleiros no Ibis Parque das Nações. Neste artigo damos-lhe algumas dicas de makeup que pode pôr em prática durante esta época de festivais.

1. Olho esfumado é uma aposta ganha

Se não é adepta de maquilhagens muito exuberantes ou em tons fortes, pode sempre optar pelo clássico smokey eye. “Há aquela maquilhagem simples, mas a minha tendência é o olho traçado a preto meio esfumado em cima – não é o olho completamente escuro - e aí já punha um batom giro.” Para quem naõ tem medo de arrricar e quer algo mais arrojado, pode incluir as famosas purpurinas.

2. Como fazer a maquilhagem durar horas

Não há milagres: uma boa pele não se faz de um dia para o outro. Para uma boa fixação da maquilhagem a preparação da pele é essencial, sendo que o primeiro passo passa por uma rotina de beleza diária. “A pele tem de estar muito bem hidratada de véspera. Há um truque incrível [para fixar a maquilhagem] : borrifar a cara com água termal várias vezes aos dias.” E esta não sai do sítio? “Pelo contrário. Até fixa.” Pode comprar uma água termal miniatura e ir aplicando durante o dia.

3. Less is more

Um erro crasso que muitas mulheres costumam cometer na altura de se arranjarem é utilizarem muito produto de uma vez só. Hugo Marques é adepto da máxima less is more na aplicação da maquilhagem, especialmente quando se fala de sombra de olhos. “Ao colocar a sombra, não se põe tudo de uma vez. Põe-se de forma levezinha, coloca-se fixador e depois mais um bocadinho de sombra. E é isto que vai fazer a diferença". Ou seja, a sombra tem de ser aplicada em várias camadas suaves para um resultado final perfeito.

4. Produtos essenciais que fazem a diferença

Para além do fixante, que vai ser o seu melhor amigo para uma maquilhagem mais duradoura, o protetor solar é outro produto que também merece um lugar de destaque. “É um bom fixante e protege", refere o maquilhador sobre este essencial que não deve ser descurado mesmo no dia a dia. Apesar de privilegiar produtos com SPF50 no seu kit de maquilhagem, quando isso não acontece "nós misturamos o factor 50 com a base, que também é um grande truque.”

5. Primer: amigo ou inimigo?

E o primer? É uma boa opção para o dia a dia mas neste dias de festivais, o maquilhador Hugo Marques prefere uma pele o mais natural possível que depois é trabalha por si com os produtos da sua eleição. “Eu não adoro porque para este tipo de makeup o primer não faz a maquilhagem durar muito tempo.”