“Porque não havemos de nos sentir especiais todos os dias com a medida certa?” Para Marta Silva este é o mindset que todas as mulheres devem adotar na hora de se arranjarem antes de saírem de casa. E isto tanto vale para o outfit como para a maquilhagem que considera dois grandes aliados para começar o dia com autoconfiança.

Se gostava de investir mais na área de maquilhagem e aprender a criar looks de olhos que realcem a sua beleza natural, o primeiro passo é descomplicar e arriscar sem medo de errar. Partindo da máxima de Giorgio Armani - ‘É na maquilhagem do olhar que se vê a personalidade ou a força de uma mulher’ – a profissional ensina-lhe a escolher os tons que favorecem o seu tom de pele, olhos e cabelo e a criar eye makeup looks de forma correta, simples e rápida.

Olhos verdes, cabelo castanho ou preto, pele de tom claro, neutro ou dourado créditos: Giorgio Armani

Para as mulheres que privilegiam naturalidade e elegância no dia a dia, os tons castanhos quentes e taupe são grandes aliados para um look de olhos que acrescenta glamour ao olhar, sem perder a sofisticação.

Quando o objetivo é criar mais impactante e ter mais contraste, a escolha de sombras deve ser em tonalidades prateadas, degradé de lilás, violeta ou beringela que, ao serem aplicadas no canto externo do olhos, irão destacar a cor dos seus olhos.

Se, por outro lado, quiser apenas realçar o pigmento verde-dourado natural dos seus olhos de forma rápida e sem grande esforço, invista numa sombra de tom dourado. Este é um pequeno gesto que vai dar um toque de brilho à cor de olhos, mas com um resultado muito subtil.

Em qualquer uma destas opções, é importante nunca saltar um passo importante: a aplicação de uma sombra base. “Devemos maquilhar sempre com uma sombra bege, champanhe e natural similar à nossa tez, que pode ser ligeiramente acetinada ou mate”, começa por explicar. “Depois de escolher a tonalidade mais escura ou tom de destaque para a extremidade, posicionar o dedo na extremidade e prolongar para o interior. Vamos notar que há logo uma junção de ambas as cores. Se acharmos que queremos adicionar ou intensificar, é só colocar a cor. Se, por acaso, exagerarmos com o tom mais escuro, vamos ao tom de base que vai suavizar e neutralizar.”

Olhos castanhos-escuros ou pretos, cabelo castanho ou preto, pele tom claro, neutro ou dourado créditos: Giorgio Armani

“Aqui são permitidos diversos resultados porque estes olhos são muito camaleónicos”, diz Marta Silva. Se pretende um resultado que alie sofisticação e personalidade, o esfumado – também conhecido como smokey eye - é uma aposta segura. Nas tonalidades deve apostar num duo de cores que nunca a deixa ficar mal: preto e dourado.

Quer arriscar no seu look de olhos sem ser excessivo mas não sabe como? O segredo está na aplicação de uma base dourada acetinada em toda a pálpebra móvel que pode ser complementada com um toque de degradé no canto externo. Pode oscilar entre o cor-de-rosa claro, beringela ou azul metalizado. “Nunca devemos perceber onde começa e onde termina a maquilhagem”, aludindo à importância do degradé no smokey eye que pode ser facilmente criado com a sombra e, em alguns casos, com o auxílio de um lápis. “O truque é começar sempre do exterior para o interior. Devemos colocar o lápis onde queremos que termine”. Depois é só esbater com um pincel ou com os dedos.

Olhos castanhos-claros ou esverdeados, pele clara, cabelo castanho-claro ou louro créditos: Giorgio Armani

É importante saber que os tons bronze e dourados cintilantes são opções harmoniosas que, regra geral, vão jogar a favor de todos os tons e subtons desses olhos. Por outro lado, a aplicação de tonalidades mais quentes ou beringela em toda a pálpebra móvel são perfeitas para quem tem olhos avelã e quer realçar os pigmentos esverdeados da íris. “Se puderem usufruir de uma máscara de pestanas com uma tonalidade mais castanha ou mais escura, vai evidenciar este mesmo pigmento.”

Quando quer atingir um look de olhos mais marcante e sofisticado, a regra é simples: basta um toque de sombra castanha ou preta junto da linha das pestanas e pálpebra inferior, criando intensidade. Para a maquilhadora, o dedo anelar tem a dimensão perfeita para maquilhar a pálpebra móvel e é uma boa arma para quem não tem tanta destreza. Se preferir a utilização de pincel, deve ter dois sempre à mão: um espalmado para a sombra base e um suave de pelo curto para trabalhar apenas nas extremidades.

Olhos azuis ou esverdeados-cinza, pele clara, cabelo castanho-claro ou louro créditos: Giorgio Armani

Estes olhos vão sobressair com a aplicação de uma base champanhe, acompanhada de um toque de cor, que pode oscilar entre o beringela, castanho-dourado ou laranja-dourado.

Se tem os olhos azuis e pretende destacar o seu pigmento natural, deve evitar uma sombra da mesma cor e Marta Silva explica porquê. “Nós não queremos que a sombra vá competir com a cor dos olhos.” Preferencialmente, deve incorporar um tom castanho-escuro ou taupe para recriar o famoso efeito esfumado que deve ser finalizado com uma máscara de pestanas preta que vai conferir uma maior evidência a este look. O tom negro funciona de uma forma extraordinária porque cria no olhar um mistério sensacional.”

Mas se for mesmo fã de azul, pode usar esse tom para criar algum contraste, através de três itens: a sombra, o lápis de olhos e a máscara de pestanas. “O conselho é utilizar um tom ligeiramente azulado, lilás ou violeta, e um lápis castanho na zona das pestanas ou uma máscara”, conclui.