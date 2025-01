A nova coleção primavera/verão da Artdeco Tales of ocean & light impressiona com as cores dos tradicionais azulejos portugueses azuis e brancos. As cores vivas e os padrões detalhados deste artesanato conferem à coleção um encanto artístico. Os tons modernos de azul, rosa e nude, bem como o branco, criam um visual de verão.

O Blush Couture vegan "ocean & light" no design de azulejos de edição limitada com um azulejo de cerâmica verdadeiro oferece uma combinação perfeita de duas tonalidades. Os tons, que são adequados para todos os tons de pele, podem ser aplicados individualmente ou misturados.

Tales of ocean & light Coleção Tales of ocean & light da Artdeco créditos: Divulgação

A textura aveludada e suave, sem parabenos nem talco, pode ser aplicada e misturada sem esforço. O desenho dos azulejos reflete-seno relevo do pó. A caixa é recarregável e adequada para todas as recargas redondas da marca. A compatibilidade com a pele foi confirmada dermatologicamente.

A Beauty Box Duo é ideal para guardar as sombras da marca e é particularmente prática para levar em viagem.

A Beauty Box Quattro em azul escuro de edição limitada é ideal para guardar as sombras da Artdeco e todos os produtos no recipiente magnético e é particularmente prática para levar consigo.

Tales of ocean & light Coleção Tales of ocean & light da Artdeco créditos: Divulgação

As sombras de olhos sedosas, que oferecem um elevado brilho de cor e uma boa aderência, podem ser aplicadas com suavidade e facilidade. As novas sombras peroladas "pearly dream of porto" N°98A, um rosé delicado, e "pearly deceptive white" N°295, um branco cintilante, têm um brilho delicado. Os acentos mate são proporcionados pelo "mat portuguese heir" N°541, um suave rosa escuro, e pelo "mat blue azulejo", N°583, um azul claro.

Looks de primavera simples e práticos

Para esta primavera, a Make up Factory está a apostar em produtos práticos que poderá levar para qualquer lugar para uma rotina de beleza simples. O novo trendlook primavera/verão Effortless Beauty da Make up Factory realça a beleza natural e cria um belo look de primavera num instante, com apenas três produtos.

Effortless Beauty da Make up Factory créditos: Divulgação

Os novos sticks modeladores de rosto criam traços faciais definidos. Os Blush Sticks nas tonalidades "Coral Blush" n.º 20 e "Pink Blush" n.º 25 criam uma frescura natural no rosto. A textura cremosa e de longa duração funde-se na pele e é fácil de esbater.

Os sticks de contorno "Light Contour" N.º 03 e "Medium Contour" N.º 07 são ideais para um ótimo contorno. A forma prática do stick permite definir os traços do rosto com facilidade e precisão, dando ao rosto um aspeto esculpido. A cobertura é modulável, os sticks deixam um realce natural da cor e um acabamento sedoso, apesar da intensa intensidade da cor.

Os sticks modeladores vegans para o rosto podem ser aplicados com um pincel ou uma esponja e são o companheiro ideal para levar para todo o lado.

A Make up Factory deixa ainda uma dica útil: aplique os sticks nas zonas desejadas com os dedos, uma vez que estes vão ajudar a esbater o produto.

Os sticks à prova de água são isentos de parabenos e de fragrâncias e não contêm nano ingredientes. A compatibilidade com a pele foi confirmada dermatologicamente.

Effortless Beauty da Make up Factory Effortless Beauty da Make up Factory créditos: Divulgação

As sombras para olhos Cooling Eye Shadow Sticks vegan com afiador integrado podem surpreender devido à textura de longa duração e por causa da sensação de aplicação fresca e refrescante. A sombra de olhos em stick dura até nove horas graças às suas propriedades à prova de borrões e de

transferência. As diferentes cores podem ser combinadas para um acabamento individual ou misturadas.

Os sticks também podem ser utilizados como eyeliner e conta com quatro novas tonalidades: "Satin Dress" n.º 04, um tom dourado claro, "Classy Rose" n.º 11, um tom bronze, "Glammy Brown" n.º 13, um castanho escuro e "Stylish Grey" n.º 26, um tom cinzento escuro.

Os Cooling Eye Shadow Sticks não contêm parabenos nem fragrâncias. A compatibilidade com a pele foi confirmada dermatologicamente