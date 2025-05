Com a chegada do verão, arranca mais um conjunto de workshops do programa 'A Moda ao Teu Serviço' que, todos os meses, tem juntado diferentes profissionais de forma a oferecer um conjunto de experiências exclusivas que pretendem colocar a moda ao serviço de todos os seus visitantes.

Durante os meses de maio e junho os centros comerciais NorteShopping, em Matosinhos, e CascaiShopping, em Cascais, voltam a ser palco de várias sessões focadas na moda e beleza.

Os fãs de maquilhagem vão poder aprender a criar looks com a makeup artist Inês Aguiar. A pensar no arranque da época de casamentos, a maquilhadora vai leccionar o workshop "Look de Verão com um toque de cor - Wedding Season" onde, ao longo de duas horas, irá partilhar os melhores truques para criar looks leves, frescos e coloridos a pensar nesta época do ano à prova de calor.

A primeira sessão tem data marcada para 18 de maio, no CascaiShopping, entre as 11h00 e as 13h00, e vai realizar-se no Concierge, junto à Flying Tiger Copenhagen, localizado no piso 0. A outra vai decorrer no Fashion Corner - Espaço Galleria, localizado no Piso 1, a 24 de maio, no NorteShopping, dentro do mesmo horário.

Se gosta de inovar e não abdica de acessórios de cabelo no dia a dia, deve espreitar o workshop “Cria a tua Bandolete” que irá passar pelo CascaiShopping (24 de maio entre as 15h00 e as 18h00) e NorteShopping (31 de maio entre as 15h30 e as 18h30) durante este mês. Nesta sessão conduzida por Cata Vassalo, os participantes vão poder dar asas à criatividade e criar a sua bandolete personalizada com a supervisão da joalheira portuguesa.

Informações NorteShopping - Fashion Corner - Espaço Galleria, Piso 1 24 de maio (11h00 - 13h00): Workshop “Look de Verão com um toque de cor - Wedding Season” com Inês Aguiar

31 de maio (15h30 – 18h30): Workshop “Cria a tua bandolete” com Cata Vassalo

22 de junho (16h00 – 17h30): Workshop “Make-up para Festivais de Verão” com Inês Malaquias CascaiShopping - Concierge, no corredor da Flying Tiger Copenhagen, Piso 0 18 de maio (11h00 – 13h00): Workshop “Look de Verão com um toque de cor - Wedding Season” com Inês Aguiar

24 de maio (15h00 – 18h00): Workshop “Cria a tua bandolete” com Cata Vassalo

De forma a dar a possibilidade de marcar presença em cada um destes momentos, estes vão decorrer durante o fim de semana mas têm lugares limitados, sendo necessário fazer a sua inscrição prévia através da app do espaço que mais lhe convém. Apesar de ter um custo de 15 euros, é de salientar que este valor será revertido em Gift Card Surprise.

A pensar nos festivaleiros que vivem a Norte e estão sem ideias para os seus looks de maquilhagem, Inês Malaquias já uma ajuda. No dia 22 de junho, a maquilhadora profissional vai rumar até ao NorteShopping para o workshop “Make-Up para Festivais de Verão”. Ao longo de 90 minutos irá focar-se nas "técnicas de maquilhagem vibrantes, com destaque para a durabilidade, expressão individual e uso de cor", pode ler-se no comunicado.

Para mais informações, clique aqui e aqui.