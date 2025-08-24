Mariana Pacheco tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram alguns momentos vividos com o filho, Amadeo, como aconteceu este sábado, dia 23 de agosto.

A cantora e atriz encontrou o seu "cavaquinho do terceiro ano", como contou numa das stories que fez na sua página de Instagram, e esteve na brincadeira com o filho.

Ambos tocaram no instrumento musical e cantaram, um momento carinhoso que ficou gravado num vídeo que foi depois publicado na rede social. "Próximo ano, Coliseus", escreveu, na brincadeira, a mamã 'babada'.

As reações não tardaram a chegar através da caixa de comentários. "Não sei qual é o mais fofo", "que ternura" ou "que delícia" são algumas das reações.

De recordar que o pequeno Amadeo nasceu em outubro de 2024 e é fruto da relação de Mariana Pacheco com o cantor Syro.

No passado mês de maio, a atriz e cantora esteve à conversa com Andreia Rodrigues no 'Estamos em Casa', da SIC, e falou sobre a maternidade, reconhecendo que "voltou a nascer com Amadeo".

"É tudo novo. De repente, é a casa nova, trabalho novo, a música, um bebé... Tudo isso tem sido ao mesmo tempo cansativo e avassalador no bom e mau sentido. Mas uma sucessão de descobertas e novidades, coisas novas que também são estimulantes. É aquela pica das primeiras vezes. Ao mesmo tempo tem alimentado também uma coisa muito boa e positiva em mim, tem-me dado energia", acrescentou.

Ao falar sobre os maiores desafios na maternidade, Mariana Pacheco destacou: "Achava que iam ser algumas coisas que não estão a ser. Tudo aquilo de ser mãe, e não é de ser melhor ou pior mãe. Há um perfil de mãe, aquela coisa cuidadora e muito maternal, e eu não tinha isso em mim. Achei que isso seria uma coisa mais de forçar pela responsabilidade que, obviamente, existiria sempre. Mas que não seria uma coisa natural, o sentir-me mãe.

Há uma individualidade que deixa de ser tão individual, e isso assustava-me muito porque, de certo modo, sou um bocadinho mais para o egocêntrica ou para o egoísta. Sentia que isso ia ser muito difícil, o bebé passar a ser o centro do universo e eu ficar para segundo plano. Não sinto que isso esteja a acontecer, o que é ótimo, mas sinto que naturalmente eu coloco-o em primeiro plano sem que isso me faça sentir que [esteja a retirar alguma coisa]. Isso está a ser uma surpresa muito positiva para mim, porque achei que ia ser um desafio."

Mariana Pacheco recordou ainda a gravidez, confessando que "não sentia aquela ligação" com o bebé "que muitas mães dizem que sentem".

"Sentia que se falasse para a minha barriga ia parecer maluquinha. Sentia-me um bocadinho culpada de não ter essa ligação imediata na altura da gravidez. Por outro lado, tive uma gravidez tão plena e tranquila que acho que foi por isso, por não estar muito preocupada com as coisas."

Mas houve um momento em que ao ficar com o filho nos braços sentiu algo inesquecível. E não foi exatamente no momento em que a criança nasceu.

"Levaram-no e tudo mais, e depois quando o voltei a ver, aí sim fui confrontada. O pai teve que ir embora, não conseguiu ficar comigo, e fiquei mesmo sozinha com ele. Foi do género: 'Toma, sê mãe'. E tu ficas sem saber o que fazer. De repente, aí sim, senti o que ainda não tinha sentido, que foi uma ligação, uma coisa muito transcendental", contou. Veja ou recorde esta entrevista aqui.