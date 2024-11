Se é apaixonada pelo mundo de beleza e maquilhagem mas sente que não tem muito jeito para o assunto, o CascaiShopping vai receber um evento que pode ser do seu interesse.

Chama-se Beauty Fest Weekend, vai decorrer já no próximo fim de semana em Lisboa e é descrito como "uma experiência de beleza diferenciadora". Ao longo de dois dias, este espaço comercial vai contar com a presença de duas make-up artists profissionais portuguesas que prometem ensinar-lhe tudo sobre novas tendências e técnicas de maquilhagem.

"Look sunkissed: segredos para uma pele de verão o ano inteiro (sardas e glow)" é o tema do primeiro workshop leccionado por Raquel Estevens que irá decorrer no dia 9 de novembro. No domingo, Daniela Inácio é o nome que se segue e que irá centrar a sua sessão na temática "Glow 24 horas: transforme a sua maquilhagem de dia num look perfeito para a noite".

Com uma duração individual de 120 minutos, todos os interessados devem fazer a sua inscrição obrigatória através da aplicação do centro comercial. Apesar de cada sessão ter o custo de 15 euros, é de destacar que este valor é convertido em gift card e que, posteriormente, pode ser utilizado em qualquer loja CascaiShopping.

Ambos os workshops vão decorrer no Concierge, localizado no Piso 0 do CascaiShopping, entre as 15h00 e as 17h00.