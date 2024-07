Comemoram-se 78 anos desde que o biquíni fez a sua primeira aparição oficial pela mão de um homem, Louis Réard, o engenheiro mecânico francês que foi obrigado a pensar para lá dos automóveis quando teve de se encarregar do negócio de venda de lingerie da mãe.

Foi em julho de 1946 que apresentou pela primeira vez ao mundo duas peças em forma triangular que receberiam o nome de bikini (inspirado no Atol de Bikini onde os EUA tinham poucos dias antes feito um teste com uma bomba atómica). A dançarina Micheline Bernardini usou pela primeira vez o modelo na popular piscina Molitor, em Paris, onde foi fotografada e popularizou-o. Pouco depois o biquíni já chegava ao grande público através de ícones do cinema como Brigitte Bardot, Rita Hayworth ou Ava Gardner, causando espanto e polémica – mas também abrindo portas para uma conversa sobre o corpo feminino e a emancipação das mulheres.

Entre motivos florais e riscas para combinar com lisos, desde modelos mais envolventes a outros decotados, diversos materiais como a malha piqué ou a malha texturizada, partilhamos cinco modelos de biquíni da La Redoute para celebrar esta memória:

