A designer Inês Barreto apresentou a sua nova coleção Desassossego para o outono/inverno 2025/2026 no primeiro dia de desfiles da ModaLisboa. Trata-se de uma interpretação visual e têxtil do célebre Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Tal como a obra literária, esta coleção nasce da fragmentação, da fluidez da identidade e da rejeição de uma única narrativa fixa.

Cada peça da coleção funciona como um fragmento independente, mas que, ao ser combinado com outros, dá origem a novas formas e significados. Inspirada na multiplicidade de vozes e na desconstrução presente na escrita de Pessoa, Inês Barreto traduz essa filosofia para o vestuário, criando um guarda-roupa mutável, onde camadas, texturas e silhuetas contrastantes coexistem num jogo de dualidade e reinterpretação constante.

O conceito central da coleção desafia a noção de identidade singular, refletindo um "eu" que se transforma e se reinventa. Tal como a prosa dispersa do poeta português, as peças não seguem uma estrutura rígida, mas antes uma harmonia espontânea que remete para a improvisação do jazz – onde diferentes texturas, cores e volumes se unem num equilíbrio dinâmico.

Num mundo que frequentemente impõe rótulos e categorias fixas, Desassossego celebra a liberdade de existir em múltiplas formas, evocando a "orquestra oculta" mencionada por Pessoa. A coleção propõe um novo olhar sobre a moda: desordenado, vivo e sem restrições, onde a beleza reside na complexidade e na constante mutação.

Com esta coleção, Inês Barreto não apenas homenageia a literatura e a filosofia de Pessoa, como também desafia o próprio conceito de moda contemporânea, incentivando a individualidade e a liberdade criativa como elementos centrais do estilo pessoal.