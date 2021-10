A coleção outono-inverno 2021 da Anonyme Designers foi pensada para satisfazer os desejos da mulher moderna e exigente que, com looks autênticos e arrojados, vê a sua personalidade reforçada.

Para esta estação, a marca de Milão apresenta várias reinvenções de peças clássicas com um toque vintage, sem esquecer a contemporaneidade:

Com a feminilidade sempre em mente, cada peça Anonyme transforma-se num passe-partout onde a mulher é a verdadeira estrela e brilha com a ajuda de padrões marcantes, combinações originais e materiais suaves e confortáveis cuidadosamente selecionados.

Seja para qualquer momento do dia a dia, as propostas passam por vestidos longos ou curtos que garantem conforto e fluidez nos movimentos, os já famosos fatos Anonyme, saias plissadas combinadas com blusas vintage, macacões com padrões marcantes ou casacos compridos com ou sem pelo. Estas são algumas sugestões desta coleção.

Numa coleção onde o mesmo padrão pode ser encontrado em mais do que um design, a imaginação é o limite.