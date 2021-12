A Furla Primula é uma mala hobo pequena feita em pele de bezerro granulada e metalizada com forro interior contrastante.

O seu formato suave está decorado com detalhes em metal e o icónico logótipo em arco com um acabamento dourado-lua galvanizado, com as letras Furla gravadas em relevo na parte de trás.

Um acessório perfeito para levar os seus objetos pessoais sempre consigo.