Wedding Collection é o nome da nova coleção de calçado lançada pela Mariano Shoes que chega ao mercado praticamente no início do arranque da época de casamentos. Tendo em conta a importância que esta data tem na vida de muitos casais, a marca de calçado de luxo portuguesa desenhou uma linha de sapatos que pretende tornar este dia ainda mais especial.

Assim lançou 12 modelos para eles e para elas que se adaptam a diferentes estilos em tons neutros. Para as noivas existem três opções: os stilettos Ardila para quem pretende algo intemporal e clássico, as mules Ofir com detalhe floral para quem deseja algo irreverente e as bailarinas Marinha que se destacam pelo seu conforto.

créditos: Mariano Shoes

Oxford, Derby e Monk são os modelos criados para o grande dia dos noivos. Dependendo se pretende uns sapatos com atacadores ou fivelas, cada um deles conta com três variações que aliam elegância e conforto. Esta gama é feita em pele e composta por tons neutros, adaptando-se facilmente ao look escolhido.

“A Mariano Shoes, que se destaca por integrar o segmento do calçado premium, com sapatos custom made, lançou a sua coleção Wedding. Com esta coleção, queremos dar aos noivos toda a elegância e o conforto para este dia tão especial. Sabemos que são dias memoráveis e, por isso, os nossos sapatos, que são feitos à mão por experientes artesãos, permitem também um outro toque pessoal, com a personalização dos sapatos, inclusive com a gravação na sola”, afirma Fátima Oliveira, CEO da marca, em comunicado.

Descubra a Wedding Collection, cujos preços variam entre os 240 e os 400 euros, aqui.