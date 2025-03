Sublinhando em comunicado que a marca, desenvolvida em parceria com Mirela Suta, CEO e fundadora da Suta Laboratory, espera "honrar todos os que têm esta condição e passar a mensagem que sonhos sonhados podem ser sonhos realizados", a XoXo Cosmétics chega ao mercado com quatro produtos "que se complementam e formam um protocolo básico de cuidado diário do rosto".

O Kit de lançamento "foi pensado e desenvolvido, principalmente, para suprir as necessidades de peles atópicas e sensíveis, muito caraterísticas da Trissomia 21". Ainda assim, os produtos, que contêm apenas ingredientes naturais, "são muito abrangentes" e pode ser utilizados em qualquer tipo de pele.

"Xoxo" é uma expressão muito utilizada em mensagens de texto e redes sociais para transmitir carinho e afeto, sendo que a letra "X" representa um beijo enquanto o "O" um abraço. Deste modo, "Xoxo" pode ser interpretado como "beijos e abraços".

"A Carolina é uma pessoa muito de afetos e passa isso para os que a rodeiam", explica o comunicado. "Por isso ter sido escolhido este símbolo como uma caraterística da sua personalidade".

O lançamento da XoXo Cosmétics contará com um evento, no dia 21 de março, a partir das 17h00, no showroom da Suta Laboratory, no Estoril.