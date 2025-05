Sublime forma de demonstrar afeto, o abraço é um dos mais puros gestos de amor, de amizade, de carinho. Há quem diga que ajuda a prevenir doenças, que cura os desgostos e que liberta hormonas que nos fazem sentir bem. Sem dúvida que um abraço transmite uma miríade de emoções positivas e ajuda a tornar qualquer dia mais luminoso e qualquer desafio mais fácil de superar. Conheça a forma típica de abraçar de cada signo!

Carneiro

Vigoroso, expansivo, cheio de entusiasmo e quase capaz de fraturar uma costela a um amigo mais frágil: eis o abraço típico de Carneiro. Breve, mas apertado. Muito forte, como quem passa toda a boa energia e o amor que sente por alguém nos poucos segundos que demora a abraçar. Por ser impulsivo, Carneiro não se coíbe de abraçar alguém que mal conhece, quer seja para expressar solidariedade, admiração, ou simplesmente porque sente vontade de o fazer.

Touro

Embora seja poupado nos seus gestos de afeto, porque tem dificuldade em confiar nos outros, o nativo de Touro abraça com força e com devoção. Aprecia os abraços demorados, com movimentos quase impercetíveis, mas que permitem sentir o coração da outra pessoa a bater. O abraço silencioso, demorado, sem pressas, é o seu favorito. Apenas abraça alguém por quem já nutre um forte afeto ou admiração, mas também pode fazê-lo para transmitir força a outra pessoa.

Gémeos

Por ser tão descomprometido e leve, Gémeos tende a sentir-se sufocado pelos abraços, que procura que sejam tão breves e ligeiros quanto possível. Pode, ainda assim, abraçar de forma entusiasta, com força, mas sempre sem se demorar muito tempo nesse gesto. É que a sensação de estar "encurralado" nos braços de outra pessoa é bastante contrária à natureza deste signo!

Caranguejo

Este signo é um dos que "vive para ser abraçado", atribuindo uma importância fulcral a este gesto. Poucas coisas fazem com que um nativo de Caranguejo se sinta melhor do que estar seguro e protegido entre os braços de quem mais ama. O seu abraço tanto pode ser indefeso, encaixando-se dentro dos braços de outra pessoa, como protetor, sendo ele quem abraça. Muitas vezes abraça a cabeça de outra pessoa, que está sentada, gostando de a encostar ao seu peito. Caranguejo gosta de abraços demorados, que prendem, procurando transmitir e sentir nesse gesto todo o afeto que o liga à pessoa que está a abraçar.

Leão

O seu abraço é forte, seco e vigoroso. Tanto pode apreciar os abraços mais dramáticos e ostensivos, como abraços inesperados e discretos, mas que se caraterizam sempre pela enorme energia que transmitem. Leão oferece a sua força a quem abraça, puxando a pessoa para si enquanto a comprime com afeto. Gosta de abraços intensos, mas não necessariamente longos.

Virgem

Discreto, prudente, recatado, muito cioso do seu espaço pessoal, o nativo de Virgem tem, em sentido geral, uma certa dificuldade em abraçar, sentindo-se "invadido" quando une o seu corpo ao de outra pessoa de uma forma tão pouco privada. Assim sendo, abraça com formalidade, criando um certo espaço de distância com a outra pessoa, repetindo apenas o gesto com os braços de forma educada mas não ostensiva. Tenta soltar-se logo que possível.

Balança

Não gosta de sentir-se preso mas, como romântico que é, não dispensa o gesto afetuoso de abraçar. Fá-lo com elegância, classe, sem exagerar nem na força aplicada nem no tempo em que o abraço se prolonga. Gosta, no entanto, de abraços amplos, ficando durante muito tempo nos braços da pessoa amada, sem se sentir encurralado por eles, deixando um certo espaço entre os corpos. Não é muito dado a abraços formais, optando por cumprimentar com um aperto de mão ou um beijo na face.

Escorpião

Poupado nos seus abraços, Escorpião abraça poucas pessoas, mas quando o faz, fá-lo com toda a entrega. Adora prender as pessoas que mais ama - principalmente o ser amado e as crianças da sua família - num abraço cheio de afeto e emoção, que é protetor e intenso ao mesmo tempo. Gosta da sensação de encurralar o seu par num abraço e de sentir o seu coração bater junto ao dele. Também abraça os amigos com força e, em momentos difíceis, é capaz de abraçar alguém que mal conhece, se sentir que essa pessoa precisa do seu conforto, deixando que o seu abraço traduza as palavras que gostaria de lhe dizer.

Sagitário

Muito afetuoso, Sagitário abraça meio mundo, com força, carinho, entusiasmo e empenho. O seu abraço é divertido, forte, impetuoso e transmite sempre uma grande dose de energia positiva. Este nativo adora o contacto físico com as pessoas de quem gosta e não se poupa a abraços quando a ocasião assim o permite. Os seus abraços nunca são ligeiros, é capaz até de pegar ao colo um amigo que seja mais leve e mais baixo, ou ameaçar tirar o fôlego a um amigo mais franzino.

Capricórnio

Não aprecia demonstrações físicas exageradas e evita abraçar pessoas com quem não tem um grande grau de intimidade. Reserva os seus abraços para pessoas chegadas, mas quando abraça fá-lo com impetuosidade, vigor e força (por vezes mais até do que pensa!), de uma forma que é rápida mas muito intensa.

Aquário

Este é um dos signos que mais se esquiva aos abraços, porque não gosta da sensação de estar preso dentro do espaço de outra pessoa, nem que seja apenas por breves instantes. Por esse motivo, Aquário abraça com distância, evita aproximar o corpo, elevando simplesmente os braços e desprendendo-se logo que pode.

Peixes

Muito afetuoso e sensível ao toque, Peixes abraça com grande entrega, sem qualquer pressa, de forma que, parecendo suave, é profunda. O seu toque cresce de intensidade consoante o grau de intimidade que tem com a pessoa que abraça. Se não houver proximidade evita abraços, porque é tímido e reservado nas suas emoções, mas o abraço da pessoa que ama fá-lo sentir-se nas nuvens.