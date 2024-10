Carolina Pinto tornou-se figura pública desde que começou a namorar com Marco Costa, daí até ser uma das influenciadoras digitais com maior alcance no país foi apenas um saltinho. Porém, associada à exposição pública surgem as críticas e comentários negativos com os quais passou a lidar diariamente.

Em declarações ao podcast 'PangeraCast', foi questionada sobre qual o comentário mais inesperado que já recebeu e surpreendeu com a sua resposta.

"A primeira que me abalou assim muito foi dizerem que parecia que a minha filha tinha Trissomia 21 [Síndrome de Down]. Foi horrível", revelou, dando conta que os seguidores em causa se referiam à pequena Maria Emília, de quase dois anos, fruto da união com Marco Costa.

Carolina explicou ainda que não foi apenas uma pessoa a fazer este género de comentários. "Foram várias", afirmou.

"Chegaram a dizer-lhe que tinha feito uma barriga de aluguer", confessou, dando conta de que lhe diziam coisas como esta porque a pequena Maria é muito parecida com o pai e não com ela.

"Vou aproveitar também para dizer que às vezes não é sobre aquilo que os outros me dizem, às vezes é sobre o peso que eu coloco. Às vezes sinto-me tão inferior que acredito naquilo que aquela pessoa me está a dizer. Aquilo que as pessoas dizem diz muito mais sobre elas do que sobre mim", completou.

